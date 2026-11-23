Αστέρας Τρίπολης - Άρης: Tα highlights του ματς (vid)
Ο Άρης τα βρήκε δύσκολα κόντρα στον αξιόμαχο Αστέρα AKTOR, όμως τελικά κατάφερε να πάρει το τρίποντο στην τελευταία φάση του ματς, με το αυτογκόλ του Χρυσόπουλου να κρίνει το αποτέλεσμα.
Οι Αρκάδες είχαν καλές στιγμές στοπ πρώτο μέρος, όμως η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν για τους φιλοξενούμενους, στο 53ο λεπτό. Ο Καντεβέρε έκλεψε την μπάλα από τον Σίλβα, απέφυγε τον Παπαδόπουλο και πλάσαρε, όμως ο Χρυσόπουλος απομάκρυνε πάνω από τη γραμμή.
Ο νεαρός στόπερ από ήρωας του ματς έγινε «μοιραίος», καθώς στο 90+4' ο αλάσιος έκανε τη σέντρα, ο Φαντιγκά πήρε την κεφαλιά και η μπάλα, έπειτα από προβολή του κατέληξε στα κιτρινομπλέ δίχτυα για το τελικό 0-1.
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Tα highlights του Αστέρα AKTOR - Άρη
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