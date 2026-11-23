Ο Μιχάλης Γρηγορίου απευθύνθηκε στους φιλάθλους του Άρη ζητώντας τη συμπαράστασή τους στην προσπάθεια που κάνουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Στην Τρίπολη, ο Άρης πέτυχε την έβδομη νίκη του στις πρώτες έντεκα αγωνιστικές του Πρωταθλήματος και μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Μιχάλης Γρηγορίου απευθύνθηκε στους φίλους της ομάδας. «Είχα πει το καλοκαίρι ότι η επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο είναι στόχος. Τον έχουμε ανάγκη. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο κόσμος του Άρη και τη δύναμη που μπορεί να φέρει στην ομάδα. Εάν αποτελέσει τον 12ο παίκτη, φαντάζεστε τι μπορεί να πετύχει αυτή τη ομάδα. Δεν έχω άποψη για το τι έγινε παλαιότερα. Πραγματικά όμως κάνω έκκληση στον κόσμο να συμπαρασταθεί σε αυτά τα παιδιά. Κάνουν πολύ καλή προσπάθεια και με αυτόν τον εκπληκτικό κόσμο δίπλα μας μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα», είπε και ρωτήθηκε για την πορεία της ομάδας. «Όταν είσαι Άρης πρέπει να διεκδικείς υψηλούς στόχους. Είναι δεδομένο, πόσο μάλλον τώρα που ζω τον οργανισμό εκ των έσω. Μακάρι αυτά τα αποτελέσματα τώρα, να τα έχουμε και τον Μάιο».

Ρωτήθηκε το παιχνίδι και υποστήριξε ότι… ο θεός του ποδοσφαίρου ήταν με την πλευρά της ομάδας του. «Αλλάξαμε σχηματισμό (στο δεύτερο ημίχρονο) για να είμαστε πιο compact… θέλαμε να κυριαρχήσουμε, να ανεβάσουμε γραμμές και να κάνουμε το παιχνίδι που ξέρουμε. Επανήλθαμε στον σχηματισμό μας για να πάρουμε το ματς. Είχαμε μία εξαιρετική ευκαιρία με τον Καντεβέρε, αρκετές προϋποθέσεις αλλά όχι πολλές φάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με τις αλλαγές και κυρίως με όσα μεταφέραμε από τον πάγκο, ήρθε η νίκη. Το ότι το γκολ ήρθε στο τέλος δεν σημαίνει κάτι. Με ενδιαφέρει να προσπαθούν για τη νίκη σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Σήμερα ο ποδοσφαιρικός θεός μας έκανε τη χάρη. Θα πρέπει άμεσα να το ξεχάσουμε, διότι σύντομα έχουμε το επόμενο ματς».