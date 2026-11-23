Γρηγορίου: «Δεν ήμασταν καλοί, αλλά το θέλαμε πολύ»
Ο Άρης βγήκε – έστω με αυτογκόλ – το τέρμα της νίκης στην Τρίπολη και μιλώντας στα κανάλια Novasports ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στην επιμονή των ποδοσφαιριστών του. «Το κυριότερο στοιχείο είναι ότι το θέλαμε. Και οι αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση ήταν. Έπρεπε να πάμε με μεγάλες μπάλες για να διεκδικήσουμε τη νίκη. Είχαμε ευκαιρίες και πριν το γκολ. Κρατάω τη θέληση για να πάρουμε τη νικη ως το τελευταίο δευτερόλεπτο», είπε αρχικά και σύγκρινε το παρόν με την περσινή σεζόν.
«Αν αναλογιστούμε με όσα γίνονταν πέρυσι, σίγουρα η μέχρι τώρα πορεία είναι πολύ καλή. Αλλά δεν σημαίνει και κάτι. Οι βλέψεις που πρέπει να έχουμε είναι υψηλές. Δεν είμαστε ακόμα στα μισά του πρωταθλήματος. Στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει. Να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και καλύτεροι από τη σημερινή εικόνα μας. Δεν ήμασταν καλοί. Να συνεχίσουμε με την ευχή ότι θα κατακτήσουμε έναν τίτλο».
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