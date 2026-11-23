Ο Τομ Ντέλε Μπασίρου θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού στον τένοντα.

Ο Νιγηριανός ποδοσφαιριστής αντικαταστάθηκε λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και μάλιστα αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο της Τρίπολης. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για πρόβλημα στον τένοντα αλλά ασφαλέστερη εκτίμηση θα υπάρξει μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί.

Μάλιστα ο Μιχάλης Γρηγορίου ρωτήθηκε τόσο για την κατάσταση του έμπειρου ποδοσφαιριστή όσο και για την αντίστοιχη του Ούρος Ράσιτς. «Ο Ράτσιτς έχει ένα πρόβλημα στον τένοντα. Κάνει μία ιδιαίτερη θεραπεία και θεωρώ ότι μέχρι μεθαύριο θα μπει στις προπονήσεις. Και ο Μπασίρου έχει πρόβλημα στον τένοντα, αλλά αύριο θα έχουμε ασφαλέστερη εκτίμηση», είπε.