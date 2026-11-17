Η μαγνητική του Γκρεγκ Τέιλορ έδειξε πρόβλημα στον αριστερό δικέφαλο, την ώρα που ο Γιάννης Μιχαηλίδης προπονήθηκε κανονικά.

Με ένα νέο πρόβλημα για τον Αλέσιο Λίσι ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την κυριακάτικη (22/11, 19:30) αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Τούμπα.

Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν το απόγευμα της Τρίτης (17/11) στις προπονήσεις, με τον Γκρεγκ Τέιλορ να υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Στο ιατρικό δελτίο του Δικεφάλου παραμένουν ακόμη τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ο Δημήτρης Πέλκας, ο Κρίστιαν Γιάκιτς και ο Δημήτρης Μοναστηρλής ακολούθησαν θεραπεία, ενώ ο Φεντόρ Τσάλοφ συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Στον αντίποδα, ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας, θέτοντας ξανά τον εαυτό του στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Η σημερινή προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση, rondo και παιχνίδι κατοχής, ενώ ολοκληρώθηκε με τρεξίματα.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την Κηφισιά θα συνεχιστεί την Τετάρτη (18/11), με προπόνηση στις 17:00 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.