ΠΑΟΚ: Off και ο Τέιλορ, επέστρεψε ο Μιχαηλίδης – Πέντε παίκτες στα «πιτς»
Με ένα νέο πρόβλημα για τον Αλέσιο Λίσι ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την κυριακάτικη (22/11, 19:30) αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Τούμπα.
Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν το απόγευμα της Τρίτης (17/11) στις προπονήσεις, με τον Γκρεγκ Τέιλορ να υποβάλλεται σε μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό δικέφαλο μηριαίο. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά, χωρίς προς το παρόν να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής.
Στο ιατρικό δελτίο του Δικεφάλου παραμένουν ακόμη τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ο Δημήτρης Πέλκας, ο Κρίστιαν Γιάκιτς και ο Δημήτρης Μοναστηρλής ακολούθησαν θεραπεία, ενώ ο Φεντόρ Τσάλοφ συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.
Στον αντίποδα, ευχάριστα ήταν τα νέα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας, θέτοντας ξανά τον εαυτό του στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.
Η σημερινή προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση, rondo και παιχνίδι κατοχής, ενώ ολοκληρώθηκε με τρεξίματα.
Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την Κηφισιά θα συνεχιστεί την Τετάρτη (18/11), με προπόνηση στις 17:00 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.
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