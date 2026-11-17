Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Αλάνιασπορ έχει προσεγγίσει τον Γκανέζο αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Το όνομα του Μπάμπα Ράχμαν συνδέεται με την Αλάνιασπορ, καθώς δημοσίευμα αναφέρει ότι η τουρκική ομάδα έχει ήδη προσεγγίσει τον 32χρονο αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ, εξετάζοντας την απόκτησή του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Burle Junior, η Αλάνιασπορ έχει έρθει σε επικοινωνία με την πλευρά του Γκανέζου ποδοσφαιριστή, καταθέτοντας πρόταση για τη μετακίνησή του στην Τουρκία και περιμένοντας την απάντησή του.

Στο ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζεται ότι οι πιθανότητες ανανέωσης του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ είναι περιορισμένες, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027.

Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από το εξωτερικό, χωρίς να υπάρχει επιβεβαίωση για συμφωνία ή επικείμενη αποχώρηση του Αφρικανού ποδοσφαιριστή.

Ο Μπάμπα παραμένει ενεργό μέλος των επιλογών του Αλέσιο Λίσι, έχοντας καταγράψει 14 συμμετοχές στη φετινή σεζόν, με ένα γκολ και μία ασίστ. Συνολικά, από το 2023, όταν επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, μετρά 168 εμφανίσεις, 19 γκολ και 12 ασίστ.