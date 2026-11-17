ΠΑΟΚ: Τουρκικό δημοσίευμα για τον Μπάμπα – Στο προσκήνιο η Αλάνιασπορ
Το όνομα του Μπάμπα Ράχμαν συνδέεται με την Αλάνιασπορ, καθώς δημοσίευμα αναφέρει ότι η τουρκική ομάδα έχει ήδη προσεγγίσει τον 32χρονο αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ, εξετάζοντας την απόκτησή του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Burle Junior, η Αλάνιασπορ έχει έρθει σε επικοινωνία με την πλευρά του Γκανέζου ποδοσφαιριστή, καταθέτοντας πρόταση για τη μετακίνησή του στην Τουρκία και περιμένοντας την απάντησή του.
Στο ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζεται ότι οι πιθανότητες ανανέωσης του συμβολαίου του με τον ΠΑΟΚ είναι περιορισμένες, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027.
Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για πληροφορίες που προέρχονται από το εξωτερικό, χωρίς να υπάρχει επιβεβαίωση για συμφωνία ή επικείμενη αποχώρηση του Αφρικανού ποδοσφαιριστή.
Ο Μπάμπα παραμένει ενεργό μέλος των επιλογών του Αλέσιο Λίσι, έχοντας καταγράψει 14 συμμετοχές στη φετινή σεζόν, με ένα γκολ και μία ασίστ. Συνολικά, από το 2023, όταν επέστρεψε στον ΠΑΟΚ, μετρά 168 εμφανίσεις, 19 γκολ και 12 ασίστ.
🚨🇹🇷 Alanyaspor approach Baba Rahman as PAOK exit nears! Alanyaspor have contacted the left-back over a January move and are waiting for his response. His PAOK contract expires in June 2027, with a renewal looking off the table and his spell at the club nearing its end. Would Alanyaspor be the right next step for Baba? 👀— Burle Junior (@BurleJunior) November 17, 2026
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