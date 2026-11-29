ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Από σουίτα της Allwyn Arena θα δει το ματς ο τιμωρημένος Νίκολιτς
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχοντας μια σημαντική «απουσία». Ο λόγος για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα να καθίσει στον κιτρινόμαυρο πάγκο σε αυτό το ματς.
Ο λόγος είναι η αποβολή του στον αγώνα με την Καλαμάτα στη Νίκαια σε φάση που ο Σέρβος κόουτς φώναξε στον... παίκτη του, τον Θωμά Στρακόσα, επειδή δεν έβγαλε την μπάλα άουτ, ώστε να έμπαινε στο ματς ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.
Φυσικά, ο τεχνοκός των πρωταθλητών βρίσκεται κανονικά στην Allwyn Arena και θα παρακολουθήσει το παιχνίδι απόο σουίτα του γηπέδου. Αντί του Νίκολιτς στον πάγκο είναι ο άμεσος συνεργάτης του, Ραντόγιε Σμίλιανιτς.
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