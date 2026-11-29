Ο τιμωρημένος Μάρκο Νίκολιτς θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ από σουίτα της Allwyn Arena.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχοντας μια σημαντική «απουσία». Ο λόγος για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα να καθίσει στον κιτρινόμαυρο πάγκο σε αυτό το ματς.

Ο λόγος είναι η αποβολή του στον αγώνα με την Καλαμάτα στη Νίκαια σε φάση που ο Σέρβος κόουτς φώναξε στον... παίκτη του, τον Θωμά Στρακόσα, επειδή δεν έβγαλε την μπάλα άουτ, ώστε να έμπαινε στο ματς ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Φυσικά, ο τεχνοκός των πρωταθλητών βρίσκεται κανονικά στην Allwyn Arena και θα παρακολουθήσει το παιχνίδι απόο σουίτα του γηπέδου. Αντί του Νίκολιτς στον πάγκο είναι ο άμεσος συνεργάτης του, Ραντόγιε Σμίλιανιτς.