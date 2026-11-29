Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για το ντέρμπι των «Δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια, το 4-4-2 και το πλάνο του Ιταλού προπονητή του ΠΑΟΚ.

Με τα προβλήματα που προκάλεσε η ίωση στη διάρκεια της εβδομάδας να επηρεάζουν την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λίσι κλήθηκε να διαχειριστεί μια ιδιαίτερη κατάσταση ενόψει του αποψινού ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena».

Το βασικό ερωτηματικό στη διάρκεια της εβδομάδας αφορούσε την ετοιμότητα του Σερίφ Εντιαγέ, ο οποίος μόλις την Παρασκευή επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, αλλά και την επιλογή του ποδοσφαιριστή που θα πλαισίωνε τον Μπατίστ Σανταμαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Η καθιέρωση του Χρήστου Ζαφείρη στην αριστερή πλευρά, σε συνδυασμό με τις απουσίες των Κρίστιαν Γιάκιτς και Τέιλορ, περιόρισε τις διαθέσιμες επιλογές του Λίσι για τις δύο θέσεις των κεντρικών χαφ, με τον.Όγκιεν Ούγκρεσιτς να είναι αυτός που θα πάρει θέση δίπλα στον Γάλλο μέσο.

Στην επίθεση επαναφέρει το δίδυμο των Σιμόν Μπάνζα και Σερίφ Εντιαγέ. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός, που μόλις την Παρασκευή επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων έχοντας ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπώρησε, κρίθηκε έτοιμος να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα.

Ο ΠΑΟΚ, που βρίσκεται στο -8 από την κορυφή, ολοκληρώνει απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια τα ντέρμπι του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου απέναντι στους υπόλοιπους του Big-4, έχοντας δώσει και τα τρία μακριά από την Τούμπα.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ (4-4-2): Τσιφτσής – Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης – Ζίβκοβιτς, Ούγκρεσιτς, Σανταμαρία, Ζαφείρης – Μπάνζα, Εντιαγέ.