Επιστροφή στις προπονήσεις αύριο Τρίτη για τον ΠΑΟΚ ενόψει Κηφισιάς, με μαγνητική για τον Τέιλορ, αισιοδοξία για Μιχαηλίδη και δεδομένη απουσία του Πέλκα και Γιάκιτς

Η επιστροφή στην αγωνιστική δράση του Κίριλ Ντεσπόντοφ ήταν ένα από τα ευχάριστα νέα που προέκυψαν στο φιλικό του Σαββάτου με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ θα επιστρέψουν στις προπονήσεις από αύριο, Τρίτη, και θα ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τον αγώνα της Κυριακής με την Κηφισιά στην Τούμπα.

Ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος, ο Αλέσιο Λίσι έχει ακόμη σημαντικά προβλήματα στο μέτωπο των τραυματιών. Το πιο πρόσφατο από αυτά έχει να κάνει με τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε ο Γκρεγκ Τέιλορ στο προχθεσινό φιλικό με τους Σέρβους.



Σήμερα η μαγνητική ο Τέιλορ, οι λύσεις στον άξονα



Ο Σκωτσέζος αντικαταστάθηκε αναγκαστικά λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό δικέφαλο και σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί. Μπορεί ο Τέιλορ να λογίζεται ως μια σημαντική εναλλακτική λύση, ωστόσο η πιθανή απουσία του για το επόμενο χρονικό διάστημα θα δημιουργήσει επιπλέον πονοκεφάλους στον προπονητή του ΠΑΟΚ, καθώς είναι δεδομένη και η απουσία του Κρίστιαν Γιάκιτς από τα επόμενα παιχνίδια.

Λύσεις, προφανώς, υπάρχουν, αφού είναι διαθέσιμοι οι Ζαφείρης, Σανταμαρία, Καμαρά και Ούγκρεσιτς, την ώρα που και ο Λουσέ αγωνίστηκε για ένα ημίωρο στο φιλικό του Σαββάτου.

Αγώνας δρόμου για Μιχαηλίδη, το πλάνο με Πέλκα



Από τους υπόλοιπους που βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο, εκείνος που κάνει αγώνα δρόμου για να είναι έτοιμος την Κυριακή είναι ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ο Έλληνας αμυντικός έχει ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκεται σε στάδιο επανένταξης στις προπονήσεις.

Σε αντίθεση με τον Δημήτρη Πέλκα που, μαζί με τον Γιάκιτς, συνέχιζε τις θεραπείες του. Όπως όλα δείχνουν, ο Πέλκας θα προσπαθήσει να προλάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Αθήνα που ακολουθεί στο πρόγραμμα των ασπρόμαυρων.