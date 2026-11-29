ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Με Κάιρινεν η ενδεκάδα του Νίκολιτς
Η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω της την εκτός έδρας ήττα από την Κόμο, καθώς υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ψάχνει τρίτο διαδοχικό τρίποντο στο πρωτάθλημα. Περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα με τους Θεσσαλονικείς έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος δεν θα είναι στον πάγκο, λόγω της αποβολής του κόντρα στην Καλαμάτα.
Οι πρωταθλητές θα παραταχθούν με το... συνηθισμένο τους 4-4-2. Ο Στρακόσα στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Παρτενέρ του Μαρίν στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Κάιρινεν, με τους Κοϊτά - Μάγερ στα άκρα. Γιόβιτς και Βάργκα θα είναι το δίδυμο της γραμμής κρούσης.
Εκτός αποστολής έχει μείνει ο Σαχαμπό, όπως και οι... γνωστοί τραυματίες Ζούμπκοφ και Αριάγκα.
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Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Μαρίν, Kάιρινεν, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα
Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βιτάλις, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Ζίνι
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