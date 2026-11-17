Ο Γιώργος Κάτρης έκανε μία ανάρτηση που ξεχειλίζει από το πάθος για την πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων Κ21.

Η πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων επί της Ισλανδίας γέμισε περηφάνια όλη την ομάδα και τον κόσμο που βρέθηκε εκεί, αλλά και παρακολούθησε τις μεγάλες αυτές στιγμές των παιδιών αυτών από το σπίτι του.

Την επομένη του αγώνα δεν ήταν λίγοι οι διεθνείς που έκαναν συγκινητικές αναρτήσεις για τους κόπους που κατέβαλαν προκειμένου να φτάσουν σε αυτή την επιτυχία, που όμοιά της δεν έχει δει το ηλικιακό αυτό κλιμάκιο εδώ και 20 χρόνια.

Ο Γιώργος Κάτρης, που αγωνίστηκε βασικός, στάθηκε στην κατάθεση ψυχής, που έκαναν οι διεθνείς για ακόμη ένα παιχνίδι τονίζοντας πως αυτό το συστατικό είναι που τους έφτασε εδώ κι αυτό θα τους πάει και παραπέρα.

«Κατάθεση ψυχής για ακόμη μια φορά από αυτή την οικογένεια αυτό μας έφτασε ως εδώ κι αυτό θα μας πάει ακόμη παραπέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που ήταν δίπλα μας για ακόμη μια φορά! 🇬🇷 (Μεταξύ μας, δεν νικιέται η αλήθεια)»