Ο Γιώργος Κυριόπουλος έκανε μία συγκινητική ανάρτηση μετά τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελπίδων επί της Ισλανδίας.

Η Εθνική Ελπίδων επικράτησε στα πέναλτι της Ισλανδίας κι εξασφάλισε έτσι την παρουσία της στα τελικά του αντίστοιχου Euro πετυχαίνοντας μία τεράστια επιτυχία, την οποία πανηγύρισαν έξαλλα οι διεθνείς και οι 9 χιλ. φίλαθλοι που βρέθηκαν στη Λεωφόρο.

Την επομένη της μεγάλης αυτής πρόκρισης, ο Γιώργος Κυριόπουλος, που αγωνίζεται στην Κηφισιά ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό, έκανε μία ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα. Εκείνος ανέφερε πως πριν από έναν χρόνο μάθαινε ξανά να περπατάει, όταν επανερχόταν από τον τραυματισμό του και χθες πανηγυρίσε μία ιστορική πρόκριση με την Εθνική Ελπίδων.

«Πριν από έναν χρόνο, τέτοια εποχή, μάθαινα ξανά να περπατάω μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό.



Χθες, πανηγυρίσαμε την πρόκριση στην τελική φάση του EURO, μετά από 25 χρόνια.



ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.



Περήφανος για αυτή την ομάδα. Περήφανος για αυτούς τους συμπαίκτες. 💙⚽» έγραψε χαρακτηριστικά.