Με την Ελπίδων συνολικά 13 ομάδες έχουν εξασφαλίσει παρουσία στο Euro 2027 Κ21 κι απομένουν τρία εισιτήρια.

Η Εθνική Ελπίδων πήρε μία δραματική πρόκριση για το Euro 2027 Κ21, που θα διεξαχθεί στη Σερβία και την Αλβανία, από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Η κλήρωση για τους τέσσερις ομίλους θα γίνει στο Βελιγράδι στο Sava Congress Center στις 26 Νοεμβρίου στις 19:30 ώρα Ελλάδας.

Στο Euro εκτός από την Ελλάδα, τις διοργανώτριες Σερβία, Αλβανία και την κάτοχο του τίτλου Αγγλία, θα είναι ακόμα οι εξής ομάδες: Βέλγιο, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία.

Όπως γίνεται αντιληπτό, απομένουν τρία ακόμα εισιτήρια, τα οποία θα βρουν κατόχους την Τρίτη μετά τη διεξαγωγή των αγώνων:

Τσεχία - Τουρκία (18:00, 1-0 το πρώτο ματς για τους Τσέχους).

Ολλανδία - Δανία (19:30, 3-0 το πρώτο παιχνίδι για τους «οράνιε»).

Ιρλανδία - Φινλανδία (19:45, 1-0 το πρώτο παιχνίδι για τους Φινλανδούς).

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Η Ελλάδα θα γνωρίζει σε ποιο γκρουπ δυναμικότητας βρίσκεται, αφού κλειδώσουν και τα τρία τελευταία εισιτήρια. Η κατάταξη των τεσσάρων γκρουπ θα βασιστεί στον συντελεστή της UEFA για τις εθνικές ομάδες Κ21.

Η διοργανώτρια Αλβανία θα είναι επικεφαλής στον Α όμιλο και η συνδιοργανώτρια Σερβία θα είναι επικεφαλής στον Β όμιλο. Με τα έως τώρα δεδομένα η Ελλάδα πιθανότατα θα είναι στο τρίτο γκρουπ.