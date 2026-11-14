Η περίπτωση του Γιώργου Πετράκη είναι αυτή που προκρίθηκε από τους ανθρώπους του Παναιτωλικού. Συμφωνία για 2,5 χρόνια!

Ο Παναιτωλικός κατέληξε στον προπονητή που θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Αναστασίου και η περίπτωση που έκλεισε είναι αυτή του Γιώργου Πετράκη!

Ο 38χρονος τεχνικός έφτασε κοντά στον Πανιώνιο, όμως τελικά αποφάσισε να μην αποδεχτεί τη θέση και εν τέλει προέκυψε το ενδιαφέρον του Τίτορμου. Οι δυο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία για συμβόλαιο 2,5 ετών.

O νεαρός κόουτς έχει δύο ανόδους από τη Super League 2 με Κηφισιά Tutu Deals και Ηρακλή. Από τη Super League έχει εμπειρίες από την ΑΕΛ Novibet, στην οποία ήταν στην αρχή της περασμένης σεζόν, ενώ το 2020 είχε περάσει από τη Λαμία.

Θυμίζουμε πως ο πατέρας του Γιώργου Πετράκης, Γιάννης, ήταν στην τεχνική ηγεσία των Αγρινιωτών από το 2023 έως το 2025 και στα 80 παιχνίδια που έκανε στον κιτρινομπλέ πάγκο άφησε το αποτύπωμα του στην ομάδα.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η ομάδα μας ήρθε σε συμφωνία με τον Γιώργο Πετράκη ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Ο 38χρονος τεχνικός, κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, εργάστηκε σε εθνικές κατηγορίες της χώρας μας ως προπονητής σε Κισσαμιακό, ΑΕ Καραϊσκάκης, Λαμία, Κηφισιά, ΑΕΛ και πέρσι στον Ηρακλή. Στο εξωτερικό εργάστηκε στη Jeunesse Esch του Λουξεμβούργου και στην Κύπρο στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, τη Δόξα Κατωκοπιάς και την Ομόνοια 29.

Στόχος της συνεργασία είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου αγωνιστικού μοντέλου με διάρκεια, η αξιοποίηση και εξέλιξη ποδοσφαιριστών, καθώς και η δημιουργία ενός συνόλου που θα διεκδικήσει την άνοδό του σε ψηλότερα βαθμολογικά σκαλοπάτια».