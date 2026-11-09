Παναιτωλικός: Τέλος ο Αναστασίου
Η δεύτερη θητεία του Γιάννη Αναστασίου στον Παναιτωλικό ολοκληρώθηκε. Οι δυο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους.
Ο 53χρονος τεχνικός επέστρεψε στους Κιτρινομπλέ τον Οκτώβριο του 2025 και μέτρησε στο πρωτάθλημα 6 νίκες, 4 ισοπαλίες και 10 ήττες, εκ των οποίων οι 6 διαδοχικές από την αρχή του Δεκμεβρίου έως το τέλος του Γενάρη. Ο Τίτορμος την περασμένη σεζόν τερμάτισε 12ος και η διοίκηση αποφάσισε να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία.
Η τρέχουσα σεζόν άρχισε με την ήττα αποκλεισμό στο Κύπελλο από την Καλαμάτα, στη συνέχεια τα Καναρίνια έβγαλαν αντίδραση κάνοντας 3Χ3 στο πρωτάθλημα, όμως ακολούθησε αυτό το αρνητικό σερί 7 αγώνων, το οποίο οδήγησε σε αυτήν την εξέλιξη.
Πλέον στο Emileon μπαίνουν σε διαδικασία ανεύρεσης του νέου προπονητή που θα αναλάβει την ομάδα, χωρίς να υπάρχει κάποια απόφαση από τη στιγμή που η εξέλιξη με τον Γιάννη Αναστασίου προέκυψε πριν λίγη ώρα κι ενώ ο Αρτινός κόουτς έκανε κανονικά προπόνηση το πρωί της Δευτέρας.
Αξιοσημείωτο πως πριν την απόφαση για την παραμονή του Αναστασίου το περασμένο καλοκαίρι είχε τεθεί στα υπόψιν η περίπτωση του άλλοτε προπονητή του ΟΦΗ και του Αστέρα AKTOR, Μίλαν Ράσταβατς...
Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού
«Μετά από συνάντηση της διοίκησης με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου αποφασίστηκε από κοινού η λήξη της συνεργασίας. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία. Ο Γιάννης Αναστασίου ευχαριστεί το κλαμπ για τη συνεργασία και εύχεται τα καλύτερα στην ομάδα».
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