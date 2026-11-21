Superleague, η βαθμολογία: Η ΑΕΚ... έπιασε τον Ολυμπιακό στη 2η θέση και στο -4 από τον Παναθηναϊκό
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1
Κυριακή 22 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Ατρόμητος (4μμ)
Παναιτωλικός – Βόλος ELABET (5μμ)
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (5.30μμ)
Ολυμπιακός – Ηρακλής (7μμ)
ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7.30μμ)
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Αρης (5μμ)
H Βαθμολογία της 11ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 27 (10 αγώνες)
2. Ολυμπιακός 23 (10 αγώνες)
3. ΑΕΚ 23 (10 αγώνες)
4. ΠΑΟΚ 19 (10 αγώνες)
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5. Άρης 19 (10 αγώνες)
6. ΟΦΗ 17 (10 αγώνες)
7. Κηφισιά 14 (10 αγώνες)
8. Καλαμάτα 12
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9. Ηρακλής 10 (10 αγώνες)
10. Παναιτωλικός 9 (10 αγώνες)
11.Αστέρας Τρίπολης 7 (10 αγώνες)
12.Ατρόμητος 6 (9 αγώνες)
13. Λεβαδειακός 6 (10 αγώνες)
14. Bόλος Elabet 0 (10 αγώνες)
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12
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Επόμενη αγωνιστική (12η)
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Βόλος ELABET – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)
Ηρακλής – Παναιτωλικός (5μμ)
Κηφισιά – Καλαμάτα (8μμ)
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (5μμ)
ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5.30μμ)
Αρης – Ολυμπιακός (7μμ)
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (9μμ)
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