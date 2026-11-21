H AEK με τη νίκη επί της Καλαμάτας, ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα και βρίσκεται στο -4 από τον πρώτο Παναθηναϊκό.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Ατρόμητος (4μμ)

Παναιτωλικός – Βόλος ELABET (5μμ)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (5.30μμ)

Ολυμπιακός – Ηρακλής (7μμ)

ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7.30μμ)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Αρης (5μμ)

H Βαθμολογία της 11ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 27 (10 αγώνες)

2. Ολυμπιακός 23 (10 αγώνες)

3. ΑΕΚ 23 (10 αγώνες)

4. ΠΑΟΚ 19 (10 αγώνες)

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5. Άρης 19 (10 αγώνες)

6. ΟΦΗ 17 (10 αγώνες)

7. Κηφισιά 14 (10 αγώνες)

8. Καλαμάτα 12

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9. Ηρακλής 10 (10 αγώνες)

10. Παναιτωλικός 9 (10 αγώνες)

11.Αστέρας Τρίπολης 7 (10 αγώνες)

12.Ατρόμητος 6 (9 αγώνες)

13. Λεβαδειακός 6 (10 αγώνες)

14. Bόλος Elabet 0 (10 αγώνες)

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12

Επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Βόλος ELABET – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)

Ηρακλής – Παναιτωλικός (5μμ)

Κηφισιά – Καλαμάτα (8μμ)

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (5μμ)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5.30μμ)

Αρης – Ολυμπιακός (7μμ)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (9μμ)

