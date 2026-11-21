Παναιτωλικός: Οπαδοί επισκέφτηκαν το Emileon για να καλωσορίσουν τον Πετράκη
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο Elabet, στην οποία θα κάνει ντεμπούτο ο Γιώργος Πετράκης.
Οι Αγρινιώτες έκαναν την τελευταία τους προπόνηση το απόγευμα του Σαββάτου (21/11) και στο Emileon βρέθηκαν οργανωμένοι οπαδοί του Τίτορμου, ώστε να καλωσορίσουν τον 38χρονο Κρητικό κόουτς.
Παράλληλα οι φίλοι της ομάδας εξέφρασαν τη στήριξη τους στους ποδοσφαιριστές και παράλληλα ζήτησαν τη νίκη επί του Βόλου Elabet, ώστε να μπει τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί 7 διαδοχικών ηττών.
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Ο νέος τεχνικός του Τίτορμου δεν ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με τους Θεσσαλούς και συνεπώς οι παίκτες που βρίσκονται στη διάθεση του θα γίνουν γνωστοί με την ανακοίνωση της ενδεκάδας.
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