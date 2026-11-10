Πανιώνιος: «Χαλάει» του Πετράκη
Ανατροπή δεδομένων στον Πανιώνιο. Ο Ιστορικός είχε φτάσει σε προχωρημένο επίπεδο επαφών με τον Γιώργο Πετράκη, καθώς οι δυο πλευρές είχαν κάνει ραντεβού τη Δευτέρα κι ενώ όλα έδειχναν πως θα τελείωνε εντός της ημέρας η υπόθεση εν τέλει οδηγείται σε «ναυάγιο».
Από τη στιγμή που δεν επιτεύχθη συμφωνία με τον 39χρονο κόουτς οι Κυανέρυθροι θα προχωρήσουν στις επόμενες λύσεις τους. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο μέχρι πρότινος τεχνικός του Αστέρα AKTOR, Γιώργος Αντωνόπουλος, o οποίος την περασμένη σεζόν έσωσε τους Αρκάδες και πριν λίγες μέρες βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος προπονητής του Βορείου Ομίλου της περασμένης Super League 2 για τη δουλειά του στη Β' ομάδα του κλαμπ.
Θυμίζουμε πως μετά την ήττα στο «Ελ Πάσο» ο Πανιώνιος βρίσκεται στο -3 από τη 2η Athens Kallithea. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του συλλόγου της Νέας Σμύρνης είναι την ερχόμενη Δευτέρα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β', στην Τρίπολη.
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