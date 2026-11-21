Βόλος ELABET: Η αποστολή για το ματς τον Παναιτωλικό
Ο Βόλος ELABET δίνει τελικούς για την παραμονή και το ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο είναι καθοριστικό στη μάχη για την παραμονή.
Ο τεχνικός της ομάδας της Μαγνησίας Χουάν Κάρλος Γκαρίδο δεν μπορεί να υπολογίζει τους τιμωρημένους Κάργα, Κόμπα, ενώ εκτός είναι και οι Χαραλαμπόγλου, Λυκουρίνος.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Είκοσι ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου ELABET για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό (22/11, 17.00) για την 11η αγωνιστική της Super League.
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Αυτοί είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Ες Σαουμπί, Ατζιάκουα, Λεκές, Μεντίλ, Φάμπιο, Νεγιού, Γρόσδης, Μπέρνιτς, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Τζόκα, Φουρτάδο, Λάμπρου, Ουρτάδο».
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