Ο Βόλος ELABET θα παίξει κόντρα στον Παναιτωλικό χωρίς Κόμπα και Κάργα.

Ο Βόλος ELABET δίνει τελικούς για την παραμονή και το ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο είναι καθοριστικό στη μάχη για την παραμονή.

Ο τεχνικός της ομάδας της Μαγνησίας Χουάν Κάρλος Γκαρίδο δεν μπορεί να υπολογίζει τους τιμωρημένους Κάργα, Κόμπα, ενώ εκτός είναι και οι Χαραλαμπόγλου, Λυκουρίνος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Είκοσι ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου ELABET για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό (22/11, 17.00) για την 11η αγωνιστική της Super League.

Αυτοί είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Ες Σαουμπί, Ατζιάκουα, Λεκές, Μεντίλ, Φάμπιο, Νεγιού, Γρόσδης, Μπέρνιτς, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Τζόκα, Φουρτάδο, Λάμπρου, Ουρτάδο».