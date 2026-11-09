Άρης: Η επιθετική βελτίωση και το αμυντικό πρόβλημα που επιμένει

Τα 11 γκολ σε 5 ματς δείχνουν την επιθετική πρόοδο, όμως τα ανασταλτικά κενά παραμένουν το επόμενο μεγάλο στοίχημα του Μιχάλη Γρηγορίου

Με το 3-0 επί του Παναιτωλικού έκλεισε για τον Άρη ένας κύκλος πέντε αγώνων μετά την προηγούμενη διακοπή, διάστημα στο οποίο η ομάδα προσπάθησε να μεταφέρει στο γήπεδο τη δουλειά που είχε γίνει εκείνο το διάστημα. Ο απολογισμός ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικός. Οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν ξανά αποτελεσματικότητα, πήραν νίκες και βαθμούς που τους έφεραν ψηλότερα στη βαθμολογία και έδειξαν σαφή βελτίωση (κυρίως) στο επιθετικό κομμάτι.

Ο συγκεκριμένος κύκλος αγώνων ανέδειξε ακόμη πιο καθαρά, όμως, μία ενδιαφέρουσα αντίθεση: ο Άρης έκανε σημαντικά βήματα μπροστά, χωρίς όμως να βελτιωθεί στον ίδιο βαθμό ανασταλτικά. Ο ίδιος ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε ουσιαστικά αυτόν τον διαχωρισμό μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού. Παραδέχθηκε ότι πριν από την προηγούμενη διακοπή το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν το σκοράρισμα, όπου ο Άρης δεν είχε καθαρές αποφάσεις, και ότι μεγάλο μέρος της δουλειάς στράφηκε στην επιθετική λειτουργία, στις περισσότερες ευκαιρίες και στην ουσία που πρέπει να έχει η ομάδα του.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι σε αυτό το κομμάτι η δουλειά απέδωσε. Στα τελευταία πέντε παιχνίδια ο Άρης πέτυχε 11 γκολ, δηλαδή 2,2 ανά αγώνα, έχοντας παράλληλα τρεις διαφορετικές «τριάρες» (σ.σ. με Βόλο Elabet, Ατρόμητο και Παναιτωλικό). Συνολικά δημιούργησε 75 τελικές προσπάθειες και χρειάστηκε περίπου 6,8 τελικές για να φτάσει στο γκολ. Η σύγκριση με τα πρώτα πέντε παιχνίδια του Πρωταθλήματος είναι εντυπωσιακή. Διότι τότε χρειαζόταν περίπου 15 τελικές για να σκοράρει!

Άρα η αλλαγή στο επιθετικό μισό του γηπέδου είναι πραγματική και όχι απλώς συγκυριακή. Ο Άρης δημιουργεί περισσότερο, εκτελεί καλύτερα και έχει περισσότερους ποδοσφαιριστές που μπορούν να επηρεάσουν το παιχνίδι. Απέναντι στον Παναιτωλικό αυτό αποτυπώθηκε ξανά με τον Καντεβέρε να σκοράρει δύο φορές, τον Γιαννιώτα να προσθέτει το τρίτο γκολ και τον Ράτσιτς να δημιουργεί με μία εντυπωσιακή προσωπική ενέργεια τη φάση του 3-0.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Ποια είναι αυτή; Στο ίδιο γκρουπ αγώνων ο Άρης δέχθηκε επτά γκολ – από τα συνολικά 17 - και παρότι απέναντι στον Παναιτωλικό κράτησε το μηδέν, το πρώτο ημίχρονο έδειξε ξανά γιατί ο Γρηγορίου δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένος.

Κάθε φορά που ο αντίπαλος περνούσε οργανωμένα στην επίθεση, υπήρχαν στιγμές όπου οι αποστάσεις χάνονταν, ο άξονας άφηνε χώρους και η άμυνα έμενε εκτεθειμένη. Ο Παναιτωλικός δημιούργησε αρκετές καλές στιγμές στο πρώτο 45λεπτο και ο Άρης πήγε στα αποδυτήρια με το 1-0 χωρίς η εικόνα του να είναι το ίδιο πειστική με το αποτέλεσμα.

Εδώ βρίσκεται ίσως το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο Γρηγορίου κατάφερε να διορθώσει ένα πρόβλημα που ήταν ξεκάθαρο: την επιθετική δυστοκία. Τώρα όμως πρέπει να βρει τρόπο αυτή η επιθετική πρόοδος να μη συνοδεύεται από απώλεια ισορροπίας.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους τέσσερις της άμυνας. Η αμυντική λειτουργία μιας ομάδας δεν αποτελεί υπόθεση μόνο των τεσσάρων αμυντικών, αλλά συνολικά της ενδεκάδας και, ευρύτερα, ολόκληρου του γκρουπ, τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, την πίεση μετά την απώλεια, τις επιστροφές και τη συνολική συμπεριφορά της ομάδας χωρίς την μπάλα. Επομένως, η βελτίωση δεν μπορεί να προκύψει μόνο από ατομικές διορθώσεις στην άμυνα, αλλά απαιτεί συνολική δουλειά.

Σε αυτό το κομμάτι θα χρειαστεί να εστιάσει ιδιαίτερα ο προπονητής του Άρη, αξιοποιώντας και τη νέα διακοπή του Πρωταθλήματος. Το γεγονός ότι ο Άρης έχει δεχθεί 17 γκολ σε 10 αγωνιστικές και έχει κρατήσει μόλις δύο φορές ανέπαφη την εστία του δείχνει ότι το πρόβλημα παραμένει ουσιαστικό και ανασταλτικό παράγοντα στην προσπάθεια της ομάδας να υλοποιήσει τους φετινούς της στόχους.

Το 3-0 επί του Παναιτωλικού έδωσε στον Άρη αυτό που χρειαζόταν: αντίδραση, βαθμούς και ηρεμία. Η διακοπή, όμως, πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το επόμενο βήμα. Να κρατήσει την επιθετική παραγωγή που έχει βρει και να μειώσει τα δικαιώματα που εξακολουθεί να δίνει πίσω. Γιατί η πραγματική πρόοδος δεν θα έρθει μόνο όταν σκοράρει περισσότερο. Θα έρθει όταν μάθει να το κάνει χωρίς να χάνει την ισορροπία του.

