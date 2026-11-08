Ο Γιώργος Στράντζαλης γράφει για το 3-0 επί του Παναιτωλικού, που έφερε την αντίδραση που ζητούσε ο Άρης, χωρίς όμως να κρύψει τα ανασταλτικά κενά που φάνηκαν ξανά.

Ο Άρης είχε μπροστά του ένα παιχνίδι που δεν άφηνε πολλά περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. Μετά το 3-0 στη Λιβαδειά, το ζητούμενο απέναντι στον Παναιτωλικό ήταν ξεκάθαρο: νίκη, αντίδραση και διαφορετική νοοτροπία. Τα πήρε και τα τρία.

Το 3-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ήταν καθαρό, έφερε ξανά την ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών και της επιτρέπει να πάει στη διακοπή με ηρεμία και καλύτερη ψυχολογία. Δεν ήταν όμως ένα παιχνίδι χωρίς αστερίσκους. Ο Άρης ξεκίνησε όπως έπρεπε. Πήρε από νωρίς την πρωτοβουλία, έσπρωξε τον Παναιτωλικό χαμηλά και στο 11ο λεπτό βρήκε το 1-0 με τον Καντεβέρε, σε μία φάση που είχε υπομονή, σωστή κυκλοφορία και καλή εκτέλεση.

Το γρήγορο γκολ είχε σημασία. Όπως και απέναντι σε Βόλο και Ατρόμητο, οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν από νωρίς σε θέση οδηγού και ανάγκασαν τον αντίπαλο να αλλάξει τη λογική του παιχνιδιού. Μέχρι εκεί όμως δεν ήταν όλα πειστικά. Ο Παναιτωλικός, κάθε φορά που κατάφερνε να περάσει την πρώτη πίεση και να βγει με προϋποθέσεις, δημιουργούσε ανησυχία. Ο Άρης δεν είχε τις σωστές αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές, ο Χόνγκλα αρκετές φορές βρέθηκε να διαχειρίζεται υπεραριθμίες στον άξονα και οι Καντεβέρε–Κουαμέ δεν έδιναν στο πρώτο ημίχρονο τις απαιτούμενες βοήθειες χαμηλότερα. Αυτό εξηγεί γιατί, παρότι ο Άρης πήγε προηγούμενος στα αποδυτήρια, δεν είχε γεμάτη εικόνα. Το 1-0 ήταν δικό του, αλλά οι πιο καθαρές στιγμές του πρώτου 45λέπτου μετά το γκολ ανήκαν στον Παναιτωλικό.

Και εδώ βρίσκεται η βασική παρατήρηση που πρέπει να κρατήσει ο Γρηγορίου στη διακοπή. Ο Άρης έχει βελτιώσει σημαντικά το επιθετικό του κομμάτι. Δημιουργεί περισσότερο, σκοράρει πιο εύκολα και έχει περισσότερους παίκτες που μπορούν να επηρεάσουν το παιχνίδι. Όμως παράλληλα έχει χάσει ισορροπία ανασταλτικά και αυτό δεν αφορά μόνο την τετράδα της άμυνας.

Αφορά τις συνοχή, την πίεση μετά την απώλεια, τις επιστροφές και τη συνολική συμπεριφορά του γκρουπ. Ο ίδιος ο Γρηγορίου το παραδέχθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης ότι δεν είναι ικανοποιημένος που η μεγαλύτερη έμφαση στην επίθεση συνοδεύτηκε από αμυντικά κενά και αδράνειες.

Το δεύτερο ημίχρονο, πάντως, ήταν τελείως διαφορετική ιστορία. Ο Άρης βρήκε γρήγορα το 2-0 με τον Καντεβέρε και στο 58' ο Ράτσιτς έδειξε σε μία μόνο φάση γιατί η απουσία του από τη Λιβαδειά ήταν τόσο σημαντική. Πέρασε τέσσερις αντιπάλους και έδωσε έτοιμο γκολ στον Γιαννιώτα, ο οποίος τελείωσε ψύχραιμα τη φάση για το 3-0. Χωρίς αυτό να αποτελεί άλλοθι για την προηγούμενη εβδομάδα, ο Σέρβος έδωσε ξανά στοιχεία που λείπουν από τον Άρη όταν δεν βρίσκεται στο γήπεδο: ποιότητα στη μεταφορά, προσωπικότητα και δυνατότητα να «σπάσει» γραμμές.

Από το 3-0 και μετά το παιχνίδι ουσιαστικά τελείωσε. Ο Παναιτωλικός δεν απείλησε ξανά και ο Άρης διαχειρίστηκε χωρίς άγχος το υπόλοιπο. Ο Καντεβέρε ήταν δικαίως ο MVP. Δύο γκολ, πέντε τελικές, αλλά και σημαντική βελτίωση στη δουλειά χωρίς την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μαζί με τον Κουαμέ κατέβηκαν χαμηλότερα και βοήθησαν περισσότερο τους μέσους.

Το σημαντικότερο όμως είναι το συνολικό αποτέλεσμα αυτής της πεντάδας αγώνων: τέσσερις νίκες, μία βαριά ήττα και 12 βαθμοί από τους 15 διαθέσιμους.