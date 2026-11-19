Οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR, στα 15 ευρώ το εισιτήριο.

Με την παρουσία των φίλων του θα επιστρέψει στη δράση ο Άρης, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν τον κόσμο τους στο πλευρό τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου (17:00).

Το παιχνίδι στην Τρίπολη σηματοδοτεί την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων μετά τη διακοπή του Πρωταθλήματος, με την ΠΑΕ Άρης να γνωστοποιεί τις λεπτομέρειες για τη διάθεση των εισιτηρίων στους φιλάθλους της ομάδας.

Οι φίλοι του Άρη θα φιλοξενηθούν στη θύρα 4Α του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με την τιμή του εισιτηρίου να έχει οριστεί στα 15 ευρώ.

Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Αστέρα AKTOR (http://www.asterastickets.gr), ενώ η επαλήθευση θα πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Η ΠΑΕ ζήτησε από τους φιλάθλους να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πριν από την άφιξή τους στην Τρίπολη και να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης, καθώς θα πραγματοποιούνται έλεγχοι από την Αστυνομία στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου.

Έτσι, ο Άρης θα ξεκινήσει ξανά τις υποχρεώσεις του στο Πρωτάθλημα έχοντας και την υποστήριξη του κόσμου του σε μία σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση.