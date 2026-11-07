Ο κυρίαρχος Αρης είχε την ουσία, ο Καντεβέρε (2) και ο Γιαννιώτας τα γκολ και το εύκολο 3-0 επί του Παναιτωλικού φέρνει τους «κίτρινους» στην 3η θέση. Δεν έχει τέλος ο κατήφορος για τους Αγρινιώτες, που… έγραψαν 7η σερί ήττα!

Ο Τίνο Καντεβέρε «χτύπησε» δύο φορές και ο Άρης επικράτησε με 3-0 του Παναιτωλικού στο «Κλ. Βικελίδης» καθώς οι Αγρινιώτες γνώρισαν έβδομη συνεχόμενη ήττα τους.

Ο Άρης είχε την ανάγκη επιστροφής στις νίκες και ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε την κάλυψε ολοκληρωτικά καθώς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με τα δύο τέρματα που σημείωσε. Ο Γιάννης Γιαννιώτας πέτυχε το παρθενικό γκολ του στο φετινό Πρωτάθλημα κι έτσι (από το 58ο λεπτό) απλοποιήθηκε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν αρκετά περίπλοκο για τους Θεσσαλονικείς στο πρώτο ημίχρονο καθώς ο Παναιτωλικός είχε περισσότερες και πιο ποιοτικές ευκαιρίες στο πρώτο 45λεπτο αλλά κατέρρευσε μετά το δεύτερο γκολ του Άρη.

Έτσι έπαιξαν…

Καθώς ο Μπρούμα δεν ήταν να ξεκινήσει παιχνίδι, ο Γιάννης Γιαννιώτας πήρε φανέλα βασικού στο αριστερό άκρο της επίθεσης του Άρη καθώς ο Γκαρέ διατηρήθηκε δεξιά με δίδυμο τους Καντεβέρε-Κουαμέ στο 4-4-2 των γηπεδούχων. Ράσιτς και Χόνγκλα ήταν οι δύο κεντρικοί μέσοι και στην τετράδα της άμυνας ο Γένσεν αντικατέστησε τον Σούταλο στο κέντρο της άμυνας και ως παρτενέρ του Φαμπιάνο ενώ Πετρίς και Ρίτσαρντς ήταν οι δύο πλάγιοι μπακ.

Για τον Παναιτωλικό, ο Γιάννης Αναστασίου επέμεινε στο 5-3-2 με τριάδα στην άμυνα τους Στάγιτς-Όλσον και Θυμιάνη ενώ Μανρίκε και Γαλιάτσος ήταν οι δύο full back αν και ο δεύτερος είναι στόπερ. Εράκοβιτς-Μπάσι και Εστεμπάν ήταν στην τριάδα στον άξονα και οι Άλεξιτς, Μεχία στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Καντεβέρε «ξεκλείδωσε» την άμυνα του Παναιτωλικού

Έχοντας συντριπτικό ποσοστό κατοχής μπάλας απέναντι στην πολυπρόσωπη άμυνα του Παναιτωλικού, ο Άρης πήρε ρίσκο από τα πρώτα λεπτά και «ξεκλείδωσε» την άμυνα των φιλοξενούμενων στο 11ο λεπτά μέσα από το πείσμα του Κουαμέ, τη γλυκιά σέντρα του Γκαρέ και την κεφαλιά του Καντεβέρε (1-0). Ο Ρικάρντο Βέλιο κράτησε το προβάδισμα των «κίτρινων» στη φάση του 15ου λεπτού με εντυπωσιακή απόκρουση στην εκτέλεση του Μέχια από το ύψος του πέναλτι.

Απειλητικός ο Παναιτωλικός, με προβλήματα ο Άρης

Ο Παναιτωλικός είχε ποιοτικές στιγμές μέχρι το τέλος του ημιχρόνου καθώς – αμυντικά – ο Άρης λειτούργησε με τσαπατσουλιά κάθε φορά που ο αντίπαλός του έβγαινε στην επίθεση με προϋποθέσεις. Όπως στη φάση του 21ου λεπτού όπου ο Μανρίκε έκανε το σουτ από πλάγια θέση και η μπάλα πήγε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων ή στην αντίστοιχη του 27ου λεπτού με την προβολή του Εστεμπάν. Ο ίδιος παίκτης απείλησε και στο 45’ με σουτ εντός περιοχής αλλά ο Φαμπιάνο έδιωξε σωτήρια με το κεφάλι καθώς η μπάλα πήγε προς την εστία.

Γενικώς για τους Θεσσαλονικείς δεν υπήρχε ισορροπία μεταξύ των γραμμών (Καντεβέρε και Κουαμέ δεν έγιναν βοήθειες στους εσωτερικούς μέσους με συνέπεια να δημιουργείται υπεραριθμία στον άξονα για τους φιλοξενούμενους) και επιθετικά, όταν ανέκτησαν την κατοχή της μπάλας από το 30’ έως και το 40’, δεν είχαν τρόπο εκτέλεσης πέραν ενός σουτ του Ράσιτς όπου η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία.

Ο Καντεβέρε έβαλε και δεύτερο απλοποιώντας το παιχνίδι για τον Άρη

Από τη σωτήρια κεφαλιά του Γένσεν (47’) στο φαλτσαριστό σουτ του Εστεμπάν, στο δεύτερο γκολ του Τίνο Καντεβέρε στο 49’, αν μη τι άλλο τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους ήταν εντυπωσιακά. Ο Άρης απέκτησε προβάδισμα ασφαλείας σε μια φάση που ξεκίνησε από το λάθος του Θυμιάνη, συνεχίστηκε με την εντυπωσιακή επέμβαση του Κουτσερένκο στο σουτ του Γκαρέ και ολοκληρώθηκε με το κοντινό πλασέ του Καντεβέρε (2-0).

Ο Γιαννιώτας το «τελείωσε»

Στο 58’, ουσιαστικά, έπεσαν και οι τίτλοι τέλους του αγώνα. Στην κορυφαία ενέργειά του και αφού πέρασε τέσσερις παίκτες, ο Ούρος Ράσιτς έδωσε έτοιμο γκολ στον Γιάννη Γιαννιώτα και ο τελευταίος δεν αστόχησε απέναντι στον Κουτσερένκο (3-0). Δύο λεπτά αργότερα ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού σταμάτησε εντυπωσιακά τον εξτρέμ του Άρη.

Έχοντας αποκτήσει ολοκληρωτικά την ψυχολογία του αγώνα, οι γηπεδούχοι έψαξαν κι άλλο γκολ καθώς ο Παναιτωλικός δεν είναι τη συναισθηματική δύναμη για να αντιδράσει. Φτάνοντας στο 80ο λεπτό, οι προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές και ο ρυθμός έπεσε…

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Γιαννιώτας (Άρης)

MVP: Ο Τίνο Καντεβέρε έδωσε το προβάδισμα στον Άρη και απλοποίησε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο μ’ ένα ακόμη γκολ.

Στο ύψος τους: Ο Γιάννης Γιαννιώτας πέτυχε το παρθενικό γκολ του στη φετινή σεζόν. Ο Εστεμπάν ήταν ο πιο δραστήριος παίκτης του Παναιτωλικού.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Ο Θυμιάνης είχε αρνητική συμμετοχή στα δύο πρώτα γκολ του Άρη. Εξαιρετικά μέτριο παιχνίδι από τον Μπάσι ενώ ο Άλεξιτς πέρασε απαρατήρητος. Ο Γαλιάτσος αντικαταστάθηκε στο 28’ αλλά δεν θα μπορούσε ένας στόπερ να ανταποκριθεί σε ρόλο δεξιού full back.

Η «γκάφα»: Ο Θυμιάνης έχασε τον Καντεβέρε στο πρώτο γκολ του επιθετικού του Άρη και ο Εράκοβιτς ολιγώρησε στο δεύτερο μη έχοντας αίσθηση της φάσης.

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Το «ταμείο» του Gazzetta: Αν και πήγε προηγούμενος στ’ αποδυτήρια – στο τέλος του ημιχρόνου – ο Άρης πέρασε δύσκολα καθώς όλοι οι ποιοτικές ευκαιρίες ανήκαν στον Παναιτωλικό. Στο δεύτερο, τα γρήγορα γκολ των Καντεβέρε-Γιαννιώτα «τελείωσαν» το παιχνίδι.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Γένσεν, Ρίτσαρντς, Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γκαρέ (80’ Παλάσιος), Γιαννιώτας (77’ Μπρούμα), Κουαμέ (90' Μπασίρου), Καντεβέρε (81’ Μιρ).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Όλσον, Θυμιάνης, Στάγιτς, Γαλιάτσος (28’ Αποστολόπουλος), Μανρίκε, Εστεμπάν (80’ Μπρέγκου), Εράκοβιτς (80’ Σμυρλής), Μπάσι (69’ Νικολάου), Άλεξιτς, Μέχια (80’ Νακάμπα).