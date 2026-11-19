Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη περάσει από την αξιολόγηση στις πρώτες κρούσεις, με στόχο να κινηθούν έγκαιρα για την κάλυψη των βασικών αναγκών του ρόστερ.

Ο Ιανουάριος μπορεί να απέχει ακόμη σχεδόν ενάμιση μήνα, όμως στον Άρη ο χειμερινός μεταγραφικός σχεδιασμός έχει ήδη περάσει σε πιο ουσιαστική φάση.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν θέλουν αυτή τη φορά να περιμένουν να πλησιάσει η έναρξη της μεταγραφικής περιόδου για να αρχίσουν να κινούνται. Στόχος είναι να έχουν προχωρήσει όσο περισσότερο γίνεται την προεργασία τους και, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, να έχουν ήδη δημιουργήσει τις βάσεις για συμφωνίες και οι παίκτες που θα αποκτηθούν -αν είναι να δυνατόν- να ενσωματωθούν νωρίτερα στο κλαμπ.

Η λογική αυτή δεν είναι τυχαία. Το περασμένο καλοκαίρι υπήρξαν περιπτώσεις που βρίσκονταν στο μεταγραφικό ραντάρ του Άρη, αλλά καθυστέρησαν να προχωρήσουν ή δεν εξελίχθηκαν στον χρόνο που θα ήθελε ο σύλλογος. Αυτή τη φορά η επιδίωξη είναι διαφορετική: τα βασικά μέτωπα να έχουν ανοίξει νωρίτερα και οι αποφάσεις να μη μεταφερθούν στις τελευταίες ημέρες της αγοράς, όταν δηλαδή ανοίξει επίσημα η μεταγραφική περίοδος. Όπως μεταφέρθηκε και στην εκπομπή «Galacticos» στο Gazzetta (18/11), ήδη έχει γίνει προεργασία, έχουν γίνει οι απαραίτητες εισηγήσεις, κυρίως όμς έχουν γίνει και συγκεκριμένες προτάσεις προς ποδοσφαιριστές που βρίσκονται ψηλά στη λίστα, κάτι που δείχνει ότι ο σχεδιασμός έχει ξεφύγει από το στάδιο της απλής παρακολούθησης.

Στον Άρη, άλλωστε, γνωρίζουν εδώ και μήνες ποιες είναι οι βασικές ανάγκες του ρόστερ. Το κέντρο της άμυνας παραμένει η πρώτη προτεραιότητα, καθώς το έλλειμμα βάθους στη συγκεκριμένη θέση υπήρχε ήδη από το καλοκαίρι και επιβεβαιώθηκε στην πορεία. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες θέσεις στις οποίες χρειάζεται μεγαλύτερη ισορροπία και περισσότερες καθαρές επιλογές, όπως το αριστερό άκρο της άμυνας και το δεξί της επίθεσης.

Το βασικό στοιχείο είναι ότι αυτή τη φορά ο Άρης θέλει να έχει έτοιμες λύσεις πριν μπει επίσημα στον Ιανουάριο. Όχι μόνο για να ενισχυθεί, αλλά και για να αποφύγει το ενδεχόμενο να κυνηγά στόχους υπό πίεση χρόνου. Φυσικά, ο χειμερινός σχεδιασμός συνδέεται και με αποχωρήσεις, καθώς το ρόστερ παραμένει μεγάλο και οι προσθήκες θα πρέπει να συνοδευτούν από κινήσεις που θα δημιουργήσουν χώρο τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά. Το συμπέρασμα, πάντως, είναι σαφές: ο Άρης δεν περιμένει τον Ιανουάριο. Προσπαθεί να τον έχει προετοιμάσει από τώρα.