Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού, στη Νέα Φιλαδέλφεια, με ανατροπή.

Η ΑΕΚ στο τελευταίο της παιχνίδι πριν τη διακοπή του Νοεμβρίου επικράτησε του Λεβαδειακού στη Νέα Φιλαδέλφεια, με 2-1, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο μέρος.

Στο 26ο λεπτό ο Κωστή «τρύπησε» την άμυνα του Δικεφάλου με υπέροχη κάθετη, ο Ποπέσκου έκανε το γύρισμα και ο Κομπνάν με εξαιρετικό τελείωμα νίκησε τον Μπρινιόλι για το 0-1, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους ο Μαρίν πάτησε περιοχή, είχε μονομαχία με τον Σουτ, ο οποίος... μπλόκαρε την μπάλα με τα δύο χέρια. Ο διαιτητής Μόσχου δεν είδε την παράβαση, όμως εν τέλει έδειξε την άσπρη βούλα, ύστερα από παρέμβαση του VAR Κουμπαράκη. Ο Γιόβιτς ευστόχησε στο πέναλτι για το 1-1.

Τέσσερα λεπτά μετά την ισοφάριση, στο 55', ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε άψογη σέντρα και ο Βάργκα με κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή του Δικεφάλου.

Ο VAR επενέβη ακόμα δύο φορές, στο 80' και στο 83', για την αποβολή του Ραζβάν Μαρίν σε μαρκάρισμα στον Κωστή και για την ακύρωση πέναλτι που είχε δοθεί υπέρ του Αριάγκα.

Τα highlights του ΑΕΚ - Λεβαδειακός