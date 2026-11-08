Νίκολιτς: «Το γκολ μας προκάλεσε εκνευρισμό, οι 3 βαθμοί είναι οι πιο σημαντικοί»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Magenta TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού.

Η ΑΕΚ τα βρήκε δύσκολα κόντρα στον αξιόμαχο Λεβαδειακό, όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάνοντας ανατροπή. Ο προπονητής των πρωταθλητών, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στην κάμερα της Magenta TV μετά το ματς και στάθηκε στη σημασία των 3 βαθμών.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Περιμέναμε μια ομάδα καλά οργανωμένη και δομημένη πίσω από την μπάλα με δέκα παίκτες. Αυτό κάνανε, αυτό δουλέψαμε και πάνω σε αυτό προετοιμαστήκαμε.

Πήγαμε πολύ επιθετικά από την αρχή. Θα μπορούσαμε να κερδίζαμε από την αρχή. Στο πρώτο ημίχρονο δεχθήκαμε ένα γκολ με τον τρόπο που το δεχθήκαμε και μας προκάλεσε εκνευρισμό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Γκατσίνοβιτς μας έδωσε ενέργεια. Το γύρισαμε και πήραμε τη νίκη. Στο τέλος οπισθοχωρήσαμε, καθώς η έκκριση των συναισθημάτων ήταν τεράστια, ενώ καταναλώσαμε πολλή ενέργεια. Οι τρεις βαθμοί είναι οι πιο σημαντικοί».