Μία ακόμα ημέρα διαιτητικών αναλύσεων στο σεμινάριο της ΚΕΔ προς τους διαιτητές της Σούπερ Λιγκ με μνεία σε αρκετά ματς.

Εκτός από τον Βαλέρι μίλησε και ανέλυσε πράγματα προς τους διαιτητές και ο Στεφάν Λανουά, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής ή εάν προτιμάτε ο πρόεδρος της ΚΕΔ. Σε ότι έχει να κάνει με το ΑΕΚ - Λεβαδειακός ο Λανουά συμφώνησε με τον Βαλέρι ότι δεν έπρεπε να είχε δοθεί πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ ενώ εντόπισε φάση όπου κατά την κρίση του έπρεπε να είχε βγει κόκκινη στον Γκατσίνοβιτς για μαρκάρισμά του και είδε κίτρινη. Έδειξε δε ως σωστή την αποβολή του Μαρίν.

Για το Βόλος ELABET - ΑΕΚ σημειώθηκε ότι δεν υπήρχε παράβαση στο πέναλτι που δόθηκε και εκτέλεσε εύστοχα ο Γιόβιτς. Για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή ο Γάλλος σημείωσε ότι ορθώς ακυρώθηκαν τα 2 γκολ του Γηραιού.

Ως προς το Κηφισιά - Άρης η αναφορά ήταν ότι κακώς δόθηκε επανάληψη στο πέναλτι των φιλοξενούμενων. Στάθηκε και στο ότι έπρεπε να είχε δει κόκκινη ο Γκαρέ για επικίνδυνο παιχνίδι. Εκτός αυτού χαρακτηρίστηκε σωστή η αποβολή του Κάνγκουα στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός αλλά και αυτή του Συμελίδη στο Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός.