Ολυμπιακός: Οι σκέψεις για αναβολή λόγω Ευρώπης
Εν πρώτοις θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι στον Ολυμπιακό δεν έχει ληφθεί καμία απολύτως απόφαση. Δεν υπάρχει τελική απόφαση πάνω σε αυτό το σκέλος.
Κατά τα άλλα οι Ερυθρόλευκοι είναι η μόνη ομαδα που δεν έχει ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για αναβολή λόγω Ευρώπης. Ο κόουτς Αλγκουαθίλ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει σχετικά. Τα υποψήφια παιχνίδια είναι με τον Άρη εκτός έδρας στην 12η αγωνιστική, με την ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη στην 13η και με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ στην 19η αγωνιστική της Λίγκας.
Τα ματς του Ολυμπιακού ως προς τη συνέχεια
- 22 Νοεμβρίου 2026 – Super League (11η αγωνιστική): Ολυμπιακός – Ηρακλής
- 26 Νοεμβρίου 2026 – Europa League (5η αγωνιστική): Ολυμπιακός – Μίλαν
- 29 Νοεμβρίου 2026 – Super League (12η αγωνιστική): Άρης – Ολυμπιακός
- 2 Δεκεμβρίου 2026 – Κύπελλο Ελλάδας (5η αγωνιστική): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- 5 Δεκεμβρίου 2026 – Super League (13η αγωνιστική): Ολυμπιακός – ΑΕΚ
- 10 Δεκεμβρίου 2026 – Europa League (6η αγωνιστική): Τσέλιε – Ολυμπιακός
- 13 Δεκεμβρίου 2026 – Super League (14η αγωνιστική): Ατρόμητος – Ολυμπιακός
- 20 Δεκεμβρίου 2026 – Super League (15η αγωνιστική): Ολυμπιακός – Παναιτωλικός
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