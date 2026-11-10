Στον Ολυμπιακό βάζουν κάτω τα δεδομένα και σκέφτονται το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε αίτημα αναβολής για ένα εκ των επερχόμενων παιχνιδιών στη Λίγκα.

Εν πρώτοις θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι στον Ολυμπιακό δεν έχει ληφθεί καμία απολύτως απόφαση. Δεν υπάρχει τελική απόφαση πάνω σε αυτό το σκέλος.

Κατά τα άλλα οι Ερυθρόλευκοι είναι η μόνη ομαδα που δεν έχει ασκήσει το σχετικό δικαίωμα για αναβολή λόγω Ευρώπης. Ο κόουτς Αλγκουαθίλ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει σχετικά. Τα υποψήφια παιχνίδια είναι με τον Άρη εκτός έδρας στην 12η αγωνιστική, με την ΑΕΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη στην 13η και με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ στην 19η αγωνιστική της Λίγκας.

Τα ματς του Ολυμπιακού ως προς τη συνέχεια