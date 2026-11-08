Η ΑΕΚ που έχανε στο πρώτο ημίχρονο από τον Λεβαδειακό, μπήκε με φόρα στην επανάληψη και σε λιγότερο από δέκα λεπτά βρήκε με τους Γιόβιτς (πεν) – Βάργκα τα δύο γκολ της ανατροπής, της νίκης και της ηρεμίας! Κόκκινη ο Μαρίν.

Η επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα σήμανε και επιστροφή στις νίκες, ως συνήθως. Η Ένωση παρότι τα βρήκε σκούρα στο πρώτο μέρος απέναντι στον Λεβαδειακό που προηγήθηκε με τον Κόμπναν (26'), στο δεύτερο μέρος μέσα σε τέσσερα λεπτά (51'-55') με το εύστοχο πέναλτι του Γιόβιτς και με την κεφαλιά του Βάργκα γύρισε το παιχνίδι και επέστρεψε στις νίκες (2-1). Οι κιτρινόμαυροι περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών τους, πηγαίνοντας με ηρεμία στη διακοπή. Με δέκα παίκτες τελείωσε το ματς η ΑΕΚ λόγω αποβολής του Μαρίν στο 80' μετά από έλεγχο VAR.

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Έτσι ξεκίνησαν

Στην ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε τελικά τον Χριστακόπουλο στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Μπρινιόλι στην εστία, τον Πήλιο αριστερά και τους Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στους στόπερ. Δίπλα στον Μαρίν ξεκίνησε ο Μάγερ, με τον Μάνταλο αριστερά, τον Κοϊτά δεξιά και τους Γιόβιτς και Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης. Για τον Λεβαδειακό ο Ηλίας Χαραλάμπους παρέταξε τον Ελιάσι στην εστία, τους Λιάγκα, Κορνέζο και Πάντσο τριάδα στην άμυνα, με τον Μανθάτη δεξιά και τον Πάντεα αριστερά. Οι Κωστή, Σουτ και Νίκας ήταν οι τρεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής και οι Ποπέσκου και Κομπνάν στην κορυφή της επίθεσης.

Προβληματική επιθετική λειτουργία της ΑΕΚ και 0-1 ο Λεβαδειακός

Η ΑΕΚ βρήκε ζόρια απέναντι στον Λεβαδειακό, με τους κιτρινόμαυρους παρότι είχαν κατοχή, να έχουν πολύ αργή ανάπτυξη, να μην έχουν καθόλου πλάτος στο γήπεδο και να κάνουν βιαστικές ενέργειες στην τελική προσπάθεια. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι Βοιωτοί να εκμεταλλευτούν τη μοναδική τους καλή στιγμή στο πρώτο μέρος πηγαίνοντας μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια.

Οι φιλοξενούμενοι μόλις στο 4' απείλησαν με απευθείας φαλτσαριστή εκτέλεση κόρνερ του Ποπέσκου που σταμάτησε στο δοκάρι του Μπρινιόλι. Η ΑΕΚ πήρε τα ηνία αμέσως μετά και στο 11' βρήκε δίχτυα μετά από μπαλιά του Μαρίν και κεφαλιά του Βάργκα, ωστόσο ο Ούγγρος ήταν σε θέση οφσάιντ. Η Ένωση δεν ενθουσίαζε επιθετικά, χάνοντας όμως τεράστια ευκαιρία στο 22' όταν ο Κοϊτά έκανε το γύρισμα αλλά ο Γιόβιτς από πλεονεκτικότατη θέση μέσα στην καρδιά της περιοχής δεν βρήκε καθόλου καλά το πλασέ με την μπάλα να περνάει παράλληλα.

Ο Λεβαδειακός πλήγωσε την ΑΕΚ τέσσερα λεπτά αργότερα. Οι Βοιωτοί άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα, τα μαρκαρίσματα στην άμυνα της ΑΕΚ χάθηκαν, ο Ποπέσκου τροφοδότησε τον Κομπνάν μέσα στην περιοχή της Ένωσης και ο τελευταίος με ένα δυνατό σουτ έκανε το 0-1. Η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει γκολ ισοφάρισης πριν το ημίχρονο, όμως οι ενέργειές της μπροστά ήταν κακές, δίχως φαντασία και σπιρτάδα στο παιχνίδι της, ενώ ταυτόχρονα αδυνατούσε να εκμεταλλευτεί και τις πολλές στατικές μπάλες από εκτελέσεις κόρνερ, όπως αυτή στο 36' με τον Γιόβιτς να μην μπορεί να βρει εστία με το κεφάλι.

Ανατροπή μέσα σε τέσσερα λεπτά με Γιόβιτς και Βάργκα, αποβλήθηκε ο Μαρίν

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς άλλαξε τον Χριστακόπουλο με τον Γκατσίνοβιτς στο δεξί άκρο της άμυνας και η ΑΕΚ κατάφερε να βρει γρήγορα το γκολ της ισοφάρισης. Σε προσπάθεια του Μαρίν ο Σουτ μπλόκαρε πεσμένος την μπάλα με τα χέρια και ο Μόσχου κλήθηκε από τον Κουμπαράκη στο VAR. Έδειξε την άσπρη βούλα και ο Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα για το 1-1 στο 51'.

Η αλλαγή του Γκατσίνοβιτς αποδείχθηκε καθοριστική καθώς τέσσερα λεπτά μετά η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή. Ο Σέρβος έβγαλε από δεξιά τη σέντρα και ο Βάργκα επιβεβαίωσε για πολλοστή φορά τη μεγάλη δυναμική του στον αέρα και με κεφαλιά έγραψε το 2-1 στο 55'. Η ΑΕΚ είχε πάρει πλάτος, είχε βρει ρυθμό, είχε πάρει θέση οδηγού στο ματς και έπαιζε με άλλη αυτοπεποίθηση, με τον Νίκολιτς να περνάει και τον Βιτάλις αντί του Μάνταλου φρεσκάροντας τον άξονα και περνώντας τον Μάγερ δεξιά.

Ο Λεβαδειακός πήρε μέτρα στο γήπεδο όντας αναγκασμένος πλέον αφού βρισκόταν πια πίσω στο σκορ και μάλιστα από το 80' έπαιξε και με παίκτη παραπάνω καθώς ο Μαρίν μετά από ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα με τα δύο πόδια και τις τάπες βρήκε τον Κωστή. Ο Μόσχου κλήθηκε στο VAR και έδειξε την κόκκινη στον Ρουμάνο χαφ της ΑΕΚ. Αμέσως ο Νίκολιτς έριξε στο παιχνίδι τον Αριάγκα αντί του Γιόβιτς. Με το που μπήκε το ματς ο Αριάγκα πήρε πέναλτι από τον Κορνέζο, ωστόσο ο Μόσχου κλήθηκε στο VAR και άλλαξε την απόφασή του καθώς ο αμυντικός του Λεβαδειακού είχε βρει την μπάλα στο μαρκάρισμα. Η ΑΕΚ έφτασε κοντά σε τρίτο γκολ στο 88' με τον Ελιάσι να αποκρούει το καλοζυγισμένο μακρινό σουτ του Βιτάλις. Ο Λεβαδειακός στα τελευταία λεπτά άγχωσε την ΑΕΚ, με τον Ποπέσκου στο 95' να σουτάρει με φάλτσο λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλι, αλλά την Ένωση να παίρνει τους τρεις βαθμούς επιστρέφοντας στις νίκες.

MVP: Ο Γκατσίνοβιτς ήταν η αλλαγή του Νίκολιτς που ξεκλείδωσε το παιχνίδι για την ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος. Από τα πόδια του ξεκίνησε η φάση του τέρματος της ισοφάρισης, αυτός έκανε την ασίστ στο γκολ της ανατροπής από τον Βάργκα.

Στο ύψος τους: Ο Βάργκα ήταν μέσα στις φάσεις και αποδεικνύοντας τη δύναμή του με το κεφάλι έκανε την ανατροπή για την ΑΕΚ. Για τον Λεβαδειακό πολύ καλό ματς έκανε ο Ποπέσκου που είχε και την ασίστ στον Κομπνάν.

Αδύναμος κρίκος: Ο Σουτ στον άξονα του Λεβαδειακού έκανε κακό ματς, ενώ ήταν και ο παίκτης που έκανε το πέναλτι λίγα λεπτά μετά την ισοφάριση της ΑΕΚ, με την Ένωση να παίρνει το προβάδισμα.

Η γκάφα: Την έκανε ο Μαρίν που άφησε την ΑΕΚ με δέκα παίκτες στο άτσαλο τάκλιν του με τα δύο πόδια.

Το στραγάλι: Ο Μόσχου κλήθηκε στο VAR σωστά από τον Κουμπαράκη δείχνοντας το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ για χέρι του Σουτ. Οι κιτρινόμαυροι είχαν φωνάξει για πέναλτι στο πρώτο μέρος, στο 7' σε τράβηγμα της φανέλας και πτώση του Μουκουντί. Ο Μόσχου απέβαλε με χρήση VAR τον Μαρίν για το επικίνδυνο τάκλιν του, ενώ λανθασμένα έδωσε το πέναλτι του Κορνέζου στον Αριάγκα και το πήρε πίσω στη συνέχεια καθώς κλήθηκε στο VAR. Με λίγα λόγια δεν πέτυχε τίποτα.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ δεν είχε ένταση και φαντασία στο παιχνίδι της στο πρώτο μέρος, μένοντας πίσω στο σκορ από τον Λεβαδειακό. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνοντας πλάτος στο γήπεδο και παίζοντας πολύ πιο γρήγορα έφτασε μέσα σε τέσσερα λεπτά στην ανατροπή και επέστρεψε έστω και λίγο αγχωτικά στις νίκες.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Χριστακόπουλος (46' Γκατσίνοβιτς), Μαρίν, Μάνταλος (61' Βιτάλις), Κοϊτά (96' Κουτέσα), Μάγερ (96' Κάιρινεν), Γιόβιτς (82' Αριάγκα), Βάργκα

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Λιάγκας, Κορνέζος, Πάντσο (85' Ούρτζι), Μανθάτης, Πάντεα, Κωστή (85' Γκούμας), Σουτ (58' Συμελίδης), Νίκας (77' Μπαουζά), Ποπέσκου, Κομπνάν (77' Εμμανουηλίδης)