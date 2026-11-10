Βλάχος στο Gazzetta Magazino by Elabet: «Ο Κόκκαλης με κέρασε επειδή κόψαμε το πρωτάθλημα της ΑΕΚ με τον Ιωνικό, εγώ ήθελα να φάμε 10 γκολ»!
Ο Βαγγέλης Βλάχος ήταν καλεσμένος στο Gazzetta Magazino by Elabet το απόγευμα της Δευτέρας (10/1) και φυσικά μίλησε και για την ΑΕΚ, ενώ θυμήθηκε ένα ματς που είχε «πληγώσει» την ομάδα που τον ανέδειξε. Ασφαλώς ο λόγος για το ματς του Δικεφάλου με τον Ιωνικό, στο ΟΑΚΑ το 2005, όταν ήταν προπονητής των Nικαιωτών.
Σε αυτό το παιχνίδι η Ένωση του Φερνάντο Σάντος ήθελε τη νίκη για να κάνει αποφασιστικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως είχε πέντε δοκάρια κι εν τέλει ηττήθηκε με 0-1, από το γκολ του Νατσούρα.
Μάλιστα γι' αυτό το αποτέλεσμα ο Σωκράτης Κόκκαλης βρήκε τον Βλάχο στη Μύκονο και τον κέρασε σε ένα μαγαζί ως... δώρο για το πρωτάθλημα.
«Είναι ένα ματς στο οποίο η ΑΕΚ είχε βγάλει φανέλες πρωταθλητών, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος της σεζόν. Περίμεναν να νικήσουν τον Ιωνικό και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Είχε τότε 50-55.000 κόσμο στο ΟΑΚΑ. Εμείς είχαμε ήδη σωθεί κι εγώ είχα κάνει αλλαγές. Θεωρούσαμε το ματς χαμένο.
Η ΑΕΚ χάνει τα... άχαστα. Στα πρώτα 15 λεπτά έπρεπε να είχε προηγηθεί με 3-0 ή 4-0. Ο Ίβιτς είχε χάσει ευκαιρία πάνω από τη γραμμή, ο Λυμπερόπουλος... Είχε χαθεί η μπάλα για 25 λεπτά κι εμείς δεν είχαμε ξεμυτίσει από το καβούκι μας.
Τελειώνει το ημίχρονο και είναι ο Ντέμης με τον Ίβιτς στη φυσούνα. Τους λέω: "Παιδιά, τι γίνεται; Θα χάσετε το ματς" και γελούσαν. Στα αποδυτήρια οι παίκτες ήταν έξαλλοι. Κάναμε κάποιες δειλές αλλαγούλες, ισορροπήσαμε το παιχνίδι και ο Νατσούρας έβαλε το γκολ.
Την ΑΕΚ την πιάνει νευρικότητα και ο Σάντος έκανε αλλαγές. Κόσμος... πέθαινε στις εξέδρες, ενώ καλούσαν ασθενοφόρα για να παραλάβουν φιλάθλους. Ένας άνθρωπος, δυστυχώς, είχε χάσει τη ζωή του. Η ΑΕΚ έχασε το ματς, ήρθε ισόπαλη με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός, από τρίτος, αναδείχθηκε πρωταθλητής.
Λίγες μέρες μετά, είχα πάει στη Μύκονο και είχα βγει για φαγητό. Όταν πήγα να πληρώσω, μου είπαν: "Είναι πληρωμένο από τον πρόεδρο". Γύρισα και είδα τον Κόκκαλη!
"Τέτοιο δώρο μου έκανες, ρε φίλε. Δεν θα σε κεράσω ένα φαΐ;", μου είπε και γελούσε. Του λέω: "Εγώ, πρόεδρε, ήθελα να μας βάλει 10 γκολ η ΑΕΚ"!
Λυπάμαι που η ΑΕΚ έχασε το πρωτάθλημα, επειδή θα μπορούσε να διαχειριστεί τα χρήματα από το Champions League. Λυπάμαι που στάθηκα εγώ εμπόδιο και η ομάδα έφτασε σε αυτή την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Βλάχος.
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