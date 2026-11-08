Ο Ηλίας Χαραλάμπους άφησε αιχμές για τη διαιτησία μετά την ήττα του Λεβαδειακού από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Λεβαδειακός προηγήθηκε στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως οι πρωταθλητές χρειάστηκαν 10 λεπτά στο δεύτερο μέρος για να ανατρέψουν το σκορ. Ο τεχνικός των Βοιωτών, Ηλίας Χαραλάμπους, μετά το ματς άφησε αιχμές για τη διαιτησία του Μόσχου.

Oι δηλώσεις του Ηλία Χαραλάμπους στη Magenta TV

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, όχι για το αποτέλεσμα, αλλά για την εμφάνιση. Έκαναν κατάθεση ψυχής. Ξέραμε ότι η ΑΕΚ θα πιέσει, ειδικά στα πρώτα λεπτά και στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι μια ομάδα που πιέζει ψηλά και θέλει να βάζει γκολ.

Αμυνθήκαμε εξαιρετικά. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλει να ψάχνει δικαιολογίες, αλλά σήμερα δεν μπορώ να μην το κάνω, γιατί κάθε απόφαση που παίρνονταν στο παιχνίδι… Ξέρω ότι είμαστε μικρότερη ομάδα, αλλά τα παιχνίδια πρέπει να παίζονται 50-50».

Η συνέντευξη Τύπου του Χαραλάμπους

Για τη νέα αξιόμαχη εμφάνιση του Λεβαδειακού και αν θα ήθελε να είχε δει κάτι καλύτερο στο δεύτερο μέρος: «Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Συγχαρητήρια και στους παίκτες μου για την προσπάθεια. Η ΑΕΚ θα έμπαινε δυνατά, αμυνθήκαμε εξαιρετικά, πετύχαμε ένα ωραίο γκολ παίρνοντας το προβάδισμα και έπειτα γνωρίζαμε ότι θα δεχόμασταν πίεση.

Το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ ήταν εύκολο. Ο διαιτητής έκανε επτά λεπτά να αποφασίσει. Για μένα είναι επιθετικό φάουλ και αν η μπάλα βρίσκει χέρι, είναι το χέρι στήριξης. Έπειτα καπάκι δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ και μετά ρισκάραμε. Είχαμε ένα καθαρό πέναλτι που δεν πήγε καν στο VAR να το δει. Υπάρχει καθαρή ανατροπή στην περιοχή.

Δεν λέω ότι είναι άδικη η νίκη της ΑΕΚ, αλλά υπήρχαν σοβαρά λάθη. Σέβομαι την ΑΕΚ, είναι εξαιρετική ομάδα, έκανε εκπληκτικό παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ που μας έκανε περήφανους. Σήμερα το παιχνίδι όμως δεν παίχτηκε 50-50».

Για το αν είναι πέναλτι στον Μουκουντί: «Δεν το είδα, αλήθεια. Αν το είδατε και έπρεπε να πάει στο VAR, είναι λάθος του διαιτητή. Ήταν μια καλή εμφάνιση, η ομάδα βελτιώνεται. Εμείς θέλουμε να πάρουμε βαθμούς και σήμερα θα μπορούσαμε. Από τη στιγμή που δημιουργούσαμε ήταν πρωτόγνωρο να μην σκοράρουμε. Όσο δεν βάζεις γκολ γίνεται και ψυχολογικό. Κάναμε φάσεις και όταν δημιουργείς θα μπει και το γκολ».

Για τα τέσσερα λεπτά της ανατροπής: «Είχαμε πει ότι τα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους θα ήταν κομβικά. Άλλαξε το μομέντουμ και σίγουρα αυτά τα λεπτά μας στοίχισαν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και εμείς και οι διαιτητές μπορεί να κάνουμε λάθη. Συνεχίζουμε, κρατάμε την εμφάνιση και ευχαριστώ και τον κόσμο μας για τη στήριξη και σήμερα».