Κανονικά προπονήθηκε ο Κάαν Κάιρινεν και θα είναι διαθέσιμος για την ΑΕΚ ενόψει Κόμο. Μπήκε και ο Μπάμπης Λυκογιάννης, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου ο Κέρβιν Αριάγκα.

Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς της Τρίτης με την Κόμο στην Ιταλία τέθηκε ο Κάαν Κάιρινεν καθώς ο Φινλανδός χαφ της ΑΕΚ προπονήθηκε κανονικά την Κυριακή στα Σπάτα.

Ο Κάιρινεν είχε επιστρέψει με ένα σφίξιμο από την Εθνική Φινλανδίας, με την οποία δεν αγωνίστηκε λόγω των ενοχλήσεων που είχε και για προληπτικούς περισσότερο λόγους έμεινε εκτός αποστολής από τη χθεσινή αναμέτρηση με την Καλαμάτα.

Εκτός από τον Κάιρινεν, ο Νίκολιτς είδε και τον Μπάμπη Λυκογιάννη να μπαίνει και αυτός στο κανονικό πρόγραμμα την Κυριακή, ξεπερνώντας ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού που είχε από το φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού.

Όσον αφορά τον Κέρβιν Αριάγκα, ο χαφ από την Ονδούρα όπως ήταν προγραμματισμένο υποβλήθηκε το πρωί της Κυριακής στην επέμβαση έπειτα από το κάταγμα κλείδας που υπέστη στο χθεσινό ματς στη Νίκαια. Ο Αριάγκα μπαίνει από εδώ και πέρα στον δρόμο της αποκατάστασης που όπως αναφέραμε και χθες θα πάρει γύρω στους δύο μήνες.

Η ΑΕΚ θα πετάξει το πρωί της Δευτέρας στις 10:00 για την Ιταλία, με τον Νίκολιτς εκτός από τους τραυματίες Ζούμπκοφ και Αριάγκα να μην υπολογίζει και τον τιμωρημένο Κοϊτά, ενώ επιστρέφει φυσικά ο Μαρίν που έχασε το ματς με την Καλαμάτα λόγω καρτών.

Η Ένωση θα προπονηθεί στο γήπεδο της Κόμο το απόγευμα της Δευτέρας στις 19:00, όπου και θα ολοκληρώσει την προετοιμασία της για την αναμέτρηση, ενώ μία ώρα νωρίτερα (18:00) ο Νίκολιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου.