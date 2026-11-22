Ο Παναθηναϊκός με γκολ της Νταρζάνου επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ στη Λεωφόρο για την 8η αγωνιστική της Α' Εθνικής γυναικών και βρίσκεται πλέον 3ος στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος.

Χορταστικό ματς στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, που συναντήθηκαν στην 8η αγωνιστική της Α'Εθνικής (22/11). Οι παίκτριες του Γιάννη Χαραλαμπίδη κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Ένωση και να βρεθούν στην 3η θέση της κατάταξης (18 β.) έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο από την ΑΕΚ (16 β.).

Ο Παναθηναϊκός έδειχνε να έχει μπει πιο σίγουρος στο ματς και να διατηρεί την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά. Η πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού, όμως, ανήκε στις παίκτριες του Ανάκογλου. Οι Κιτρινόμαυρες στο 17' ξεχύθηκαν στην αντεπίθεση και η Ασέλμο δοκίμασε ένα σουτ από το ημικύκλιο, το οποίο μπλόκαρε πολύ εύκολα η Κατεργιαννάκη.

Στο 27ο λεπτό ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι ύστερα από μια μονομαχία ανάμεσα στη Μαγκουάιρ και την Πούλιου, με την παίκτρια της Ένωσης να μαρκάρει την αρχηγό των γηπεδούχων μέσα στην περιοχή και την Ελένη Αντωνίου να δίνει συνέχεια στο ματς χωρίς να εντοπίσει κάποια παράβαση.

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει και να ψάχνει το γκολ, ο Παναθηναϊκός όμως ήταν αυτός που κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ με ένα ασύλληπτο τέρμα που σημείωσε η Ματίνα Νταρζάνου. Η αμυντικός του Τριφυλλιού έλαβε την μπάλα από την Πις και την έστειλε με ένα εκτός ισορροπίας σουτ στην αριστερή γωνία της Νάση, για το 1-0.

Στην επανάληψη, ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ κοντά στο να διευρύνει τη διαφορά στο σκορ, όταν η Πούλιου βγήκε στο τετ α τετ με τη Νάση και δοκίμασε ένα σουτ, το οποίο έδιωξε η Προξένου που είχε τοποθετηθεί πάνω στη γραμμή του τέρματος.

Στο 50΄η Νταρζάνου επιχείρησε να διπλασιάσει τα γκολ της με μια προσπάθεια εκτός περιοχής, ωστόσο η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της Νάση κι έφυγε άουτ.

Στην τελευταία καλή στιγμή του ματς (90+1'), η Μανίσα βρέθηκε σε θέση βολής δοκιμάζοντας ένα σουτ από το ύψος της περιοχής, αλλά ήταν άστοχη και δεν μπόρεσε να κάνει το 1-1 για την ΑΕΚ.

