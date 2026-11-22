Superleague, η βαθμολογία: Ο Παναθηναϊκός στο +7 από Ολυμπιακό και... περιμένει!
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1
Παναιτωλικός – Βόλος ELABET 1-0
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0
Ολυμπιακός – Ηρακλής ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
ΠΑΟΚ – Κηφισιά ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Αρης (5μμ)
H Βαθμολογία της 11ης αγωνιστικής
1. Παναθηναϊκός 30
2. Ολυμπιακός 23 (10 αγώνες)
3. ΑΕΚ 23 (10 αγώνες)
4. ΠΑΟΚ 19 (10 αγώνες)
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5. Άρης 19 (10 αγώνες)
6. ΟΦΗ 17
7. Κηφισιά 14 (10 αγώνες)
8. Παναιτωλικός 12
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9. Καλαμάτα 12
10. Ηρακλής 10 (10 αγώνες)
11.Αστέρας Τρίπολης 7 (10 αγώνες)
12.Ατρόμητος 7 (10 αγώνες)
13. Λεβαδειακός 7
14. Bόλος Elabet 0
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12
Επόμενη αγωνιστική (12η)
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Βόλος ELABET – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)
Ηρακλής – Παναιτωλικός (5μμ)
Κηφισιά – Καλαμάτα (8μμ)
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (5μμ)
ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5.30μμ)
Αρης – Ολυμπιακός (7μμ)
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (9μμ)
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