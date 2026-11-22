Ο Παναθηναϊκός με το τρίποντο επί του ΟΦΗ, άνοιξε ξανά την... ψαλίδα από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο +7, έχοντας όμως ματς περισσότερο από Πειραιώτες και Ένωση.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1

Παναιτωλικός – Βόλος ELABET 1-0

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0

Ολυμπιακός – Ηρακλής ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

ΠΑΟΚ – Κηφισιά ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Αρης (5μμ)

H Βαθμολογία της 11ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 30

2. Ολυμπιακός 23 (10 αγώνες)

3. ΑΕΚ 23 (10 αγώνες)

4. ΠΑΟΚ 19 (10 αγώνες)

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5. Άρης 19 (10 αγώνες)

6. ΟΦΗ 17

7. Κηφισιά 14 (10 αγώνες)

8. Παναιτωλικός 12

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9. Καλαμάτα 12

10. Ηρακλής 10 (10 αγώνες)

11.Αστέρας Τρίπολης 7 (10 αγώνες)

12.Ατρόμητος 7 (10 αγώνες)

13. Λεβαδειακός 7

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12

Επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Βόλος ELABET – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)

Ηρακλής – Παναιτωλικός (5μμ)

Κηφισιά – Καλαμάτα (8μμ)

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (5μμ)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5.30μμ)

Αρης – Ολυμπιακός (7μμ)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (9μμ)

