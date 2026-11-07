Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για το 4/5 του Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» και καταθέτει τους αριθμούς έπειτα από τη νέα νίκη επί του Παναιτωλικού.

Από τους δεκαπέντε βαθμούς που απλώθηκαν στο χορτάρι του «Κλ. Βικελίδης», ο Άρης μάζεψε τους 13 με τελευταίους αυτούς της νίκης απέναντι στον Παναιτωλικό. Και οι δύο που χάθηκαν μάλλον ήταν προϊόν σύμπτωσης καθότι εκείνο το παιχνίδι με τον Ηρακλή θα έπρεπε να είχε «τελειώσει» από το πρώτο ημίχρονο βάσει της ποιότητας των ευκαιριών του. Περιορίστηκε στον έναν βαθμό λόγω επιθετικής δυστοκίας γιατί δημιουργικά είχε πάρει εξαιρετικό βαθμό.

Μένοντας στις συγκρίσεις, το ενεργητικό του Άρη στο Χαριλάου φτάνει τα 11 γκολ και το παθητικό περιορίζεται στα τέσσερα. Αντιθέτως, έχει σκοράρει μόλις πέντε φορές μακριά από το σπίτι του κι έχει δεχθεί 13 γκολ. Αριθμητικά λοιπόν, προφανέστατα η διαφορά είναι τεράστια. Αντικειμενικά, και σε επίπεδο απόδοσης. Συμβαίνει όμως μόνο με τον Άρη;

Στη σχετική ερώτηση ο Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε στο υψηλότατο επίπεδο δυσκολίας που εμπεριέχει κάθε εξόρμηση για την οποιαδήποτε ομάδα. Βέβαια, οι νίκες έχουν τη δύναμη της διαγραφής του script των αγώνων. Τον Φλεβάρη, κανείς δεν θα θυμάται τί είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβρη ή Νοέμβρη.

Ο Ολυμπιακός μάζεψε 13 βαθμούς με buzzer beater στη Λεωφόρο (σ. σ. Κηφισιά) και σύμμαχο την τύχη στο Αγρίνιο. Η ΑΕΚ σκόνταψε δύο φορές, έχει και την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει κάνει δύο ήττες και πήρε τους έξι από τους δώδεκα βαθμούς. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός έχει αποφύγει τις κακοτοπιές.

Επιστρέφοντας στον Άρη, δεν χρειάζεται ο περιορισμός στους αριθμούς για την απόδειξη των αυταπόδεικτων. Είναι αδιαμφισβήτητη η διαφορά απόδοσης μεταξύ Χαριλάου και… εκτός Χαριλάου. Η ομάδα νίκησε την Καλαμάτα με απίθανη ανατροπή και δύο γκολ του Φαμπιάνο στα τελειώματα του αγώνα. «Πέρασε» από τη Λεωφόρο χάρη στο γκολ του Μπενχαμίν Γκαρέ στο 89ο λεπτό. Συνολικά, σε κανένα εκτός έδρας παιχνίδι δεν είχε το «επιβάλλομαι» που την χαρακτηρίζει στο «Κλ. Βικελίδης».

Εκεί εμφανίζεται συνεπής και πιο αποτελεσματική. Ακόμη και στη σημερινή νίκη επί του Παναιτωλικού, προερχόμενη από το κακό ημίωρο (15’ έως και 45’) όπου είχε την τύχη με το μέρος της, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και τελείωσε τον αγώνα σε δέκα λεπτά. Αναμφίβολα, ο Άρης δεν έκανε το καλύτερό του παιχνίδι, όπως με ειλικρίνεια είπε ο Τίνο Καντεβέρε, έδειξε όμως ότι στην έδρα του έχει τον τρόπο αλλά και την ωριμότητα ανάγνωσης και διόρθωσης συγκεκριμένων αγωνιστικών λαθών.

Σαν δηλαδή τις τοποθετήσεις των δύο φορ στο συντριπτικό μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Ξεχνιόντουσαν ψηλά με συνέπεια την ανισορροπία μεταξύ των γραμμών. Το πρόβλημα άρχιζε από τη μοναξιά των Ράσιτς-Χόνγκλα στον άξονα και την υπεραριθμία του Παναιτωλικού. Κι έτσι κάθε επίθεση του Παναιτωλικού είχε προϋποθέσεις καθώς το μειονέκτημα στο κέντρο μεταφερόταν και στην άμυνα. Η ομάδα δεν ήταν τόσο συμπαγής όσο θα έπρεπε. Αυτές οι κινήσεις διορθώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο καθώς τα δύο γρήγορα γκολ απλοποίησαν ένα παιχνίδι το οποίο όντως έμοιαζε περίπλοκο στο πρώτο ημίχρονο.

Η ουσία για τον Άρη είναι ότι στη δεύτερη διακοπή μάζεψε τους περισσότερους από τους βαθμούς που είχε υπολογίσει. Παίρνει μια ανάσα κι έχει ένα ακόμη must win παιχνίδι στην Τρίπολη πριν βουτήξει στο πρόγραμμα των ντέρμπι με Ολυμπιακό (εντός), Παναθηναϊκό (εκτός), Ηρακλή (εκτός), ΑΕΚ (εντός) και ΠΑΟΚ (εντός).