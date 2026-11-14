Ο Γιάννης Γιαννιώτας μίλησε για την πορεία του Άρη, την αντίδραση μετά τη Λιβαδειά, τη δύναμη του «Βικελίδης» και το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλε ο Άρης μετά την ήττα στη Λιβαδειά, στη σημασία που έχει αποκτήσει ξανά το «Κλεάνθης Βικελίδης», αλλά και στην ανάγκη η ομάδα να αποδείξει μέσα στο γήπεδο τις φιλοδοξίες της.

Ο ποδοσφαιριστής των «κιτρινόμαυρων» τόνισε ότι τα σκαμπανεβάσματα είναι αναπόφευκτα μέσα σε μία σεζόν, όμως αυτό που μετράει είναι η αντίδραση. «Ήρθε ένα κακό αποτέλεσμα στη Λιβαδειά. Μια μεγάλη ομάδα πρέπει να βρίσκει αντίδραση. Εμείς το κάναμε κι αυτό λέει πολλά για μένα», σημείωσε, αναφερόμενος στη νίκη με 3-0 επί του Παναιτωλικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην έδρα, επισημαίνοντας πως ο Άρης έχει αλλάξει εικόνα σε σχέση με την περσινή σεζόν. «Πέρυσι πέσαμε στην παγίδα και χάσαμε πολλούς βαθμούς στο Χαριλάου. Φέτος πάμε βήμα-βήμα και είμαστε στον σωστό δρόμο. Όποιος έρχεται στο Χαριλάου πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να πάρει κάτι», είπε, σε δηλώσεις στον Ρ/Σ «ΘΗΤΑ FM 107,1» προσθέτοντας ότι η ομάδα πρέπει πλέον να γίνει πιο πειθαρχημένη και αποτελεσματική και εκτός έδρας.

Για τη βαθμολογική θέση του Άρη και τους στόχους της ομάδας, ο Γιαννιώτας απέφυγε τις μεγάλες κουβέντες. «Θέλουμε τίτλο; Φυσικά. Αλλά ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει λόγια. Πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Ο κόσμος θέλει πράξεις, όχι λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα στάθηκε στο καλό κλίμα των αποδυτηρίων και στον ανταγωνισμό που υπάρχει στις προπονήσεις, θεωρώντας ότι τα επόμενα δύσκολα παιχνίδια θα δείξουν τον χαρακτήρα και το «μέταλλο» της ομάδας.

Κλείνοντας, έστειλε μήνυμα προς τον κόσμο του Άρη: «Δεν έχει σημασία ποιος παίζει, ποιος είναι αρχηγός ή ποιος είναι προπονητής. Όλα είναι για το σήμα που φοράμε. Περιμένουμε να τους δούμε πάλι πίσω και πρέπει να τους φέρουμε με τις πράξεις μας».

