Στράντζαλης στο Gazzetta Magazino by Elabet: «Φαίνεται ότι το κεφάλαιο Μορόν θα κλείσει για τον Άρη»
Ο ρεπόρτερ του Άρη στο Gazzetta.gr, Γιώργος Στράντζαλης, βρέθηκε στη χθεσινή (12/11) εκπομπή του Gazzetta Magazino by Elabet και μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις που επικρατούν στο στρατόπεδο των «κιτρινόμαυρων».
Παράλληλα ανέλυσε αυτά στα οποία θα σταθεί ο προπονητής της ομάδας, Μιχάλης Γρηγορίου, ενόψει της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Λορέν Μορόν, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής.
Για την ιστορία, την τρέχουσα σεζόν ο Ισπανός φορ έχει καταγράψει μόλις 6 εμφανίσεις (1 γκολ) με τη φανέλα του Άρη, «μετρώντας» συνολικά 179 λεπτά συμμετοχής και όπως όλα δείχνουν ο κύκλος του στους «Κιτρινόμαυρους» φαίνεται να κλείνει.
Έτσι και αλλιώς ο Έλληνας τεχνικός στα τελευταία ματς δείχνει να προτιμάει περισσότερο το δίδυμο Κουαμέ - Καντεβέρε, ενώ μέχρι και ο έτερος Ισπανός φορ, Ράφα Μιρ, έχει περισσότερα λεπτά συμμετοχής από το Μορόν, χωρίς ωστόσο να έχει δείξει κάτι αξιόλογο με τη φανέλα της ομάδας.
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