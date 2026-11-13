Στράντζαλης στο Gazzetta Magazino by Elabet: «Φαίνεται ότι το κεφάλαιο Μορόν θα κλείσει για τον Άρη»

Ο Γιώργος Στράντζαλης ανέλυσε στην εκπομπή Gazzetta Magazino by Elabet το τι ισχυεί με την περίπτωση του Λορέν Μορόν στον Άρη, τονίζοντας ότι το κεφάλαιο του Ισπανού στην ομάδα φαίνεται να κλείνει.

Ο ρεπόρτερ του Άρη στο Gazzetta.gr, Γιώργος Στράντζαλης, βρέθηκε στη χθεσινή (12/11) εκπομπή του Gazzetta Magazino by Elabet και μίλησε για τις τελευταίες εξελίξεις που επικρατούν στο στρατόπεδο των «κιτρινόμαυρων».

Παράλληλα ανέλυσε αυτά στα οποία θα σταθεί ο προπονητής της ομάδας, Μιχάλης Γρηγορίου, ενόψει της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Λορέν Μορόν, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής.

Για την ιστορία, την τρέχουσα σεζόν ο Ισπανός φορ έχει καταγράψει μόλις 6 εμφανίσεις (1 γκολ) με τη φανέλα του Άρη, «μετρώντας» συνολικά 179 λεπτά συμμετοχής και όπως όλα δείχνουν ο κύκλος του στους «Κιτρινόμαυρους» φαίνεται να κλείνει.

Έτσι και αλλιώς ο Έλληνας τεχνικός στα τελευταία ματς δείχνει να προτιμάει περισσότερο το δίδυμο Κουαμέ - Καντεβέρε, ενώ μέχρι και ο έτερος Ισπανός φορ, Ράφα Μιρ, έχει περισσότερα λεπτά συμμετοχής από το Μορόν, χωρίς ωστόσο να έχει δείξει κάτι αξιόλογο με τη φανέλα της ομάδας.