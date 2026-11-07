Άρης - Παναιτωλικός: Τα highlights του ματς
O Άρης έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό, καθώς επικράτησε με 3-0 του Παναιτωλικού, ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και «ανάγκασε» τους Αγρινιώτες σε 7η διαδοχική ήττα.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 11ο λεπτό, όταν ο Γκαρέ έβγαλε άψογη σέντρα, ο Καντεβέρε σηκώθηκε ανενόχλητος και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.
Ο Τίτορμος δημιούργησε ευκαιρίες που δεν μετουσίωσε σε γκολ και το «πλήρωσε». Στο 49' ο Κουτσερένκο απέκρουσε με δυσκολία δυνατό σουτ του Γκαρέ, ο Εράκοβιτς αδράνησε στο δεύτερο δοκάρι, ο Καντεβέρε πρόλαβε να μπει στη φάση και με σκαστό σουτ έκανε το 2-0.
Στο 58' ο Ράτσιτς κουβάλησε εξαιρετικά την μπάλα, απέφυγε πέντε ποδοσφαιριστές, πέρασε την μπάλα στον Γιαννιώτα, ο οποίος πλάσαρε τον Κουτσερένκο για το 3-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
Τα highlights του Άρης - Παναιτωλικός
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