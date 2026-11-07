Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Άρη επί του Παναιτωλικού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με 3-0.

O Άρης έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό, καθώς επικράτησε με 3-0 του Παναιτωλικού, ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και «ανάγκασε» τους Αγρινιώτες σε 7η διαδοχική ήττα.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 11ο λεπτό, όταν ο Γκαρέ έβγαλε άψογη σέντρα, ο Καντεβέρε σηκώθηκε ανενόχλητος και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Ο Τίτορμος δημιούργησε ευκαιρίες που δεν μετουσίωσε σε γκολ και το «πλήρωσε». Στο 49' ο Κουτσερένκο απέκρουσε με δυσκολία δυνατό σουτ του Γκαρέ, ο Εράκοβιτς αδράνησε στο δεύτερο δοκάρι, ο Καντεβέρε πρόλαβε να μπει στη φάση και με σκαστό σουτ έκανε το 2-0.

Στο 58' ο Ράτσιτς κουβάλησε εξαιρετικά την μπάλα, απέφυγε πέντε ποδοσφαιριστές, πέρασε την μπάλα στον Γιαννιώτα, ο οποίος πλάσαρε τον Κουτσερένκο για το 3-0, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Τα highlights του Άρης - Παναιτωλικός