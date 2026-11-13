Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τιμώρησε την ΠΑΕ Άρης για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων.

Με χρηματική ποινή ύψους 20.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ Άρης από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, για ανάρτηση που είχε πραγματοποιήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Για την υπόθεση είχε προηγηθεί πειθαρχική δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, με αφορμή ανάρτηση των «κιτρινόμαυρων» που αφορούσε τη φάση με το χέρι του Μάγκνουσον στο γκολ της ισοφάρισης του Ατρόμητου και το ποστάρισμα της ΠΑΕ στα social media που καυτηρίασε τη διαιτησία των Τσιμεντερίδη και Κουμπαράκη.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, η οποία έκρινε την ΠΑΕ Άρης πειθαρχικώς ελεγκτέα για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων.

Η ποινή που επιβλήθηκε στους «κιτρινόμαυρους» είναι χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ.

Αναλυτικά η απόφαση της ΕΠΟ:

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κήρυξε την εγκαλούμενη ΠΑΕ Άρης πειθαρχικώς ελεγκτέα για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών Αρχών και Οργάνων (άρθρα 1, 2, 3, 4, 20 παρ. 1, 2α΄ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ) και της επέβαλε χρηματική ποινή ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ».