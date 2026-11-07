Ο Παναιτωλικός με την ήττα του από τον Άρη έφτασε τις 7 διαδοχικές κι έκανε αρνητικό ρεκόρ, μέσα σε μια σεζόν, στην παρουσία του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μετά το «διπλό» στη Λιβαδειά και το 3Χ3 που έκανε στις πρώτες αγωνιστικές της Super League, ο Παναιτωλικός είχε μπροστά του ένα πρόγραμμα «βουνό», καθώς μέσα σε επτά αγωνιστικές είχε να αντιμετωπίσει το Big 5, τον Κυπελλούχο ΟΦΗ και, ενδιάμεσα, την εξαιρετική Κηφισιά Tutu Deals στη Λεωφόρο, στο (συγκριτικά) πιο βατό παιχνίδι αυτού του διαστήματος. Το τέλος αυτού του προγράμματος βρίσκει τους Αγρινιώτες εκεί από όπου ξεκίνησαν: στους εννέα βαθμούς...

Ο Τίτορμος, σε αυτό το δίμηνο που μεσολάβησε από τη νίκη επί του Λεβαδειακού, γνώρισε επτά διαδοχικές ήττες! Πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ σε μία σεζόν στις 18 παρουσίες του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τα Καναρίνια έχουν υποστεί ξανά επτά διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα, αλλά σε διαφορετικές σεζόν, καθώς είχαν ανάλογο αρνητικό σερί από το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2018-19 έως τις αρχές της σεζόν 2019-20.

Ο Παναιτωλικός έκανε στο "Κλεάνθης Βικελίδης" την έβδομη διαδοχική ήττα του. Πρώτη φορά κάνει επτά σερί ήττες στην ίδια σεζόν στην κατηγορία. Παράλληλα ισοφάρισε το ρεκόρ του στην κατηγορία, τις επτά ήττες από τον Απρίλιο ως το Σεπτέμβριο του 2019. https://t.co/oodr2uhWc6 November 7, 2026

Ακόμα πιο προβληματικός από τα αποτελέσματα για τον Παναιτωλικό σε αυτό το διάστημα είναι ο συντελεστής τερμάτων, καθώς καταδεικνύει προβλήματα τόσο στο εκτελεστικό όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι. Σε αυτά τα επτά παιχνίδια, μέσα σε διάστημα δύο μηνών, ο Τίτορμος έχει σκοράρει μόλις μία φορά και έχει δεχθεί 19 γκολ.

Μετά τη διακοπή, οι Αγρινιώτες θα φιλοξενήσουν τον ουραγό Βόλο Elabet, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναιτωλικός θα προσπαθήσει να... ξεφύγει από τους εννέα βαθμούς. Φυσικά, οι Θεσσαλοί θα έχουν το δικό τους κίνητρο, καθώς θα επιδιώξουν να ξεκολλήσουν από το μηδέν. Από την πλευρά του, ο Τίτορμος θα πρέπει, πέρα από το συνολικό αρνητικό σερί του, να σπάσει και την παράδοση που έχει δημιουργηθεί στα εντός έδρας παιχνίδια με τον συγκεκριμένο αντίπαλο, καθώς οι Βολιώτες έχουν φύγει με τέσσερα «διπλά» στις ισάριθμες τελευταίες αναμετρήσεις.

Αξιοσημείωτο είναι πως σε αυτό το διάστημα ο Γιάννης Αναστασίου είχε να διαχειριστεί αρκετά αγωνιστικά προβλήματα, όπως, για παράδειγμα, στους αγώνες με την ΑΕΚ και τον Άρη, όπου ο Παναιτωλικός ταξίδεψε με επτά και έξι απουσίες, αντίστοιχα. Θυμίζουμε πως ο Χάρης Μαυρίας και ο Γκούσταβ Γκράναθ θα παραμείνουν εκτός δράσης για ακόμα έναν μήνα, ενώ ο Γιάννης Σατσιάς έχει επίσης... δρόμο μπροστά του, μετά τη ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης που υπέστη στο ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ...

Το αρνητικό σερί του Παναιτωλικού