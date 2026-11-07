Superleague, η βαθμολογία: Στην 3η θέση ο Αρης, εδραιώνεται στο «5-8» η Κηφισιά!

Αρης και Κηφισιά οι μεγάλοι κερδισμένοι στο… πρώτο πιάτο της 10ης αγωνιστικής στη Superleague, που με τα τρίποντα που πήραν… έφτιαξαν κατά πολύ τις βαθμολογικές θέσεις τους.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Βόλος ELABET – Κηφισιά 1-3

Αρης –Παναιτωλικός 3-0

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (5μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μμ)

Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μμ)

ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)

H Βαθμολογία της 10ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 24 (9 αγώνες)

2. Ολυμπιακός 22 (9 αγώνες)

3. Άρης 19

4. ΠΑΟΚ 18 (9 αγώνες)

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5. ΑΕΚ 17 (8 αγώνες)

6. ΟΦΗ 16 (9 αγώνες)

7. Κηφισιά 14

8. Καλαμάτα 11 (9 αγώνες)

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9. Ηρακλής 10 (9 αγώνες)

10. Παναιτωλικός 9

11.Λεβαδειακός 6 (9 αγώνες)

12.Αστέρας Τρίπολης 6 (9 αγώνες)

13. Ατρόμητος 5 (8 αγώνες)

14. Bόλος Elabet 0

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12

Επόμενη αγωνιστική (11η)

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ (7.30μμ)

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Ατρόμητος (4μμ)

Παναιτωλικός – Βόλος ELABET (5μμ)

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (5.30μμ)

Ολυμπιακός – Ηρακλής (7μμ)

ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7.30μμ)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Αρης (5μμ)

