Ο Άβρααμ Γκραντ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, με την παρουσία του να έχει προεκτάσεις και πέραν του αγωνιστικού σκέλους.

Έπειτα από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας από τη Θεσσαλονίκη, ο Άβρααμ Γκραντ αναμένεται να βρεθεί εκ νέου δίπλα στον Άρη, με αφορμή το κυριακάτικο (29/11) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η προηγούμενη παρουσία του ήταν τον περασμένο Αύγουστο στα πλαίσια του εντός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο Ισραηλινός, ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης στην ΠΑΕ Άρης, θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τη σουίτα του Θόδωρου Καρυπίδη, ενώ μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συζητήσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο περιθώριο της επίσκεψής του.

Η επιστροφή του Γκραντ στη Θεσσαλονίκη έχει ιδιαίτερη σημασία και υπό το πρίσμα της φημολογίας που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα γύρω από τη συνεργασία του με τους «κιτρινόμαυρους».

Προ εβδομάδων, δημοσιεύματα στο Ισραήλ είχαν κάνει λόγο για διακοπή της συνεργασίας των δύο πλευρών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αντίστοιχη εξέλιξη από πλευράς Άρη. Η επικείμενη παρουσία του στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αποτελεί μια ακόμη ένδειξη ότι η σχέση του με την ΠΑΕ παραμένει ενεργή.

Εκείνο που μένει να αποσαφηνιστεί είναι το περιεχόμενο αυτής της συνεργασίας σε πρακτικό επίπεδο, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων του Γκραντ σε ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Υπό αυτή την έννοια, η επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη αποκτά ενδιαφέρον που δεν εξαντλείται στην παρακολούθηση του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά στις επαφές που ενδεχομένως θα έχει με τους ανθρώπους της ομάδας.