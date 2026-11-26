Από την πλατφόρμα του ΣΠΟΡ FM TV θα μεταδοθούν και οι οκτώ αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ το ντέρμπι αωνίων θα μεταδοθεί παράλληλα κι από το ΣΚΑΪ.

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, όταν θα διεξαχθούν παράλληλα (19:00) και οι οκτώ αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής. Φυσικά, από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, στο Φάληρο, το οποίο θα μεταδοθεί τόσο από το ΣΠΟΡ FM TV 4 όσο και από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, ενώ στο ΣΠΟΡ FM TV 1 θα υπάρχει και παράλληλη μετάδοση όλων των αναμετρήσεων, λεπτό προς λεπτό. Από εκεί και πέρα, το ΣΠΟΡ FM TV 2 θα καλύψει τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR, το ΣΠΟΡ FM TV 3 το Καλαμάτα - ΠΑΟΚ, το ΣΠΟΡ FM TV 5 το Άρης - Πανσερραϊκός και το ΣΠΟΡ FM TV 6 το Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης.

Στην πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξουν ακόμη τρία επιπλέον κανάλια ΣΠΟΡ FM TV, τα οποία θα μεταδώσουν τις αναμετρήσεις ΟΦΗ - Βόλος ELABET, Κηφισιά Tutu Deals - ΑΕΛ Novibet και Νίκη Βόλου - Μαρκό.