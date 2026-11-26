Κύπελλο Ελλάδας: Πού θα μεταδοθεί το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και τι ισχύει για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις
Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, όταν θα διεξαχθούν παράλληλα (19:00) και οι οκτώ αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής. Φυσικά, από το πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, στο Φάληρο, το οποίο θα μεταδοθεί τόσο από το ΣΠΟΡ FM TV 4 όσο και από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, ενώ στο ΣΠΟΡ FM TV 1 θα υπάρχει και παράλληλη μετάδοση όλων των αναμετρήσεων, λεπτό προς λεπτό. Από εκεί και πέρα, το ΣΠΟΡ FM TV 2 θα καλύψει τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Αστέρα AKTOR, το ΣΠΟΡ FM TV 3 το Καλαμάτα - ΠΑΟΚ, το ΣΠΟΡ FM TV 5 το Άρης - Πανσερραϊκός και το ΣΠΟΡ FM TV 6 το Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης.
Στην πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξουν ακόμη τρία επιπλέον κανάλια ΣΠΟΡ FM TV, τα οποία θα μεταδώσουν τις αναμετρήσεις ΟΦΗ - Βόλος ELABET, Κηφισιά Tutu Deals - ΑΕΛ Novibet και Νίκη Βόλου - Μαρκό.
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