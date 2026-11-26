Οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να καταστρώνει τα πλάνα του για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Μετά το ρεπό της Τετάρτης (25/11), ο Άρης μπήκε και επίσημα σε διαδικασία προετοιμασίας για το ντέρμπι της Κυριακής (29/11, 19:00) με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Μιχάλη Γρηγορίου να στρέφει το βάρος της δουλειάς στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης.

Οι «κιτρινόμαυροι» προπονήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ανάλυση του αντιπάλου και δουλειά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Στο απουσιολόγιο του Έλληνα τεχνικού παραμένουν οι Ούρος Ράτσιτς, Τομ Ντέλε Μπασίρου και Τιάμ, με την ταυτόχρονη απουσία των δύο πρώτων να περιορίζει σημαντικά τις επιλογές του στη μεσαία γραμμή και να αποτελεί το βασικό αγωνιστικό ζήτημα ενόψει του ντέρμπι.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί την Παρασκευή (27/11) με πρωινή προπόνηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εκεί όπουα θα φανούν πιο καθαρά τα σχέδια του Γρηγορίου για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Μετά το ρεπό της Τετάρτης, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Πέμπτης ήταν πρωινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδι διατήρησης της μπάλας (με υπεραριθμία) και ολοκληρώθηκε με την τακτική προσέγγιση του αντιπάλου.

Αύριο, Παρασκευή, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο Κλεάνθης Βικελίδης ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό (29/11, 19:00), στο πλαίσιο της 12ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027».

