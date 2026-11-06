Μπάνζα και Μουτουσαμί στην Λ.Δ. του Κονγκό
Στην πατρίδα τους θα ταξιδέψουν μετά τα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής ο Σιμόν Μπάνζα και ο Σαμουέλ Μουτουσαμί.
Ο 30χρονος φορ του ΠΑΟΚ και ο επίσης 30χρονος χαφ του Ατρόμητου, είναι ανάμεσα στους 26 παίκτες που κάλεσε ο τεχνικός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ο Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ, για τα δύο παιχνίδια με τη Σιέρα Λεόνε, στο πλαίσιο των προκριματικών του AFCON 2027.
Το πρώτο παιχνίδι είναι στις 12/11 στην Κινσάσα της Λ.Δ. του Κονγκό και το δεύτερο στις 17 Νοεμβρίου στο ουδέτερο Μαρόκο και συγκεκριμένα στην Καζαμπλάνκα.
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🇨🇩🐆 LÉOPARDS | LISTE OFFICIELLE ! 📋 Le sélectionneur-manager Sébastien Desabre a dévoilé les 26 Léopards retenus pour la double confrontation face à la Sierra Leone 🇸🇱, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2027 ! ⚽ 🔥 Tous derrière nos Léopards ! #AllezYLesLéopards #FecofaRdc #RoadToCAN2027— Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) November 6, 2026
Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα διεξαχθεί από 19 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου 2027 σε Κένυα, Ουγκάντα, Τανζανία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι πρώτη στον πέμπτο όμιλο με 6 βαθμούς σε δύο ματς. Από 3 έχουν Ζιμπάμπουε και Ισημερινή Γουινέα, ενώ τελευταία χωρίς βαθμό είναι η Σιέρα Λεόνε.
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