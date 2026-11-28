Μαρκό - ΠΑΟΚ Β' 1-1: Έσωσε το αήττητο στις καθυστερήσεις
Δεύτερη διαδοχική απώλεια βαθμών για τη Μαρκό. Μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τον Πύργο οι πρωτοπόροι της Super League 2 αναδείχθηκαν ισόπαλοι, εντός έδρας, με τον μαχητικό ΠΑΟΚ Β', σώζοντας μάλιστα το ήττητο στις καθυστερήσεις (1-1). Στους 31 βαθμούς η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, στο +8 από ΑΕΛ Novibet και Νίκη Βόλου, ενώ το σύνολο του Στέλιου Μαλεζά έφτασε τους 13 πόντους
Η Μαρκό μπήκε δυνατά στο ματς και είχε δοκάρι μόλις στο 7ο λεπτό. Ο Μπουσάι έβγαλε καλή σέντρα από τα αριστερά, ο Μίλερ έπιασε το βολέ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι. Στο 24' ο Τσακής απείλησε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, όμως ο Νικολακούλης απέκρουσε.
Οι πρωτοπόροι της Super League 2 είχαν τεράστια... τριπλή ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ. Ο Μπετσίροβιτς σούταρε από διαγώνια θέση, ο Νικολακούλης απέκρουσε με τα πόδια, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Σμάλης σούταρε από κοντινή απόσταση, με τον Τσιότα να διώχνει δύο φορές πάνω στη γραμμή!
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Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο ΠΑΟΚ Β' προηγήθηκε στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Στο 45+1', έπειτα από ωραία σέντρα του Καραγκέα, ο Σιφναίος έπιασε δυνατή κεφαλιά και νίκησε τον Έξαρχο, διαμορφώνοντας το 0-1.
Το δεύτερο μέρος ήταν ένας... μονόλογος για τη Μαρκό, η οποία πίεσε για να ισοφαρίσει, αναγκάζοντας τον ΠΑΟΚ Β' σε παθητικό ρόλο. Στο 78', ο Μαρκοπουλιώτης έβγαλε καλή σέντρα, αλλά ο Ελ Αραμπί αστόχησε με κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι.
Οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ που άξιζαν στις καθυστερήσεις. Στο 90+1' ο Μεντόσα εκτέλεσε φάουλ και ο αμαρκάριστος Αλεξόπουλος με τελεώμα μιας επαφής ισοφάρισε σε 1-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Μπουσάι, Τσάκνης (46′ Μαρκοπουλιώτης), Καστάνιο, Σμάλης, Κυριακίδης (76′ Παυλίδης), Φατιόν (46′ Οικονομίδης), Μπετσίροβιτς (46′ Μεντόζα), Μιούλερ (76′ Αλεξόπουλος), Σεμπά, Ελ Αραμπί.
ΠΑΟΚ Β' (Μαλεζάς): Νικολακούλης, Πασαχίδης, Αβράμπος, Σιδεράς, Τσιότας, Λεωνιδόπουλος, Ελευθεριάδης, Καραγκέα (81′ Απάτσιονακ), Ίκομπονγκ (64′ Μπιασότο), Κανίς (81′ Γραββάνης), Σιφναίος.
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