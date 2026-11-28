Ο Ηρακλής ήταν ο μεγάλος ευνοημένος στο… πρώτο πιάτο της 12ης αγωνιστικής και ξαναβρέθηκε στο «5-8». Ματσάρα στο… Χ της Λεωφόρου, βρήκε βαθμό ο Βόλος.

Πρόγραμμα και αποτελέσματα της αγωνιστικής (12η)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Βόλος ELABET – Αστέρας Τρίπολης 0-0

Ηρακλής – Παναιτωλικός 3-0

Κηφισιά – Καλαμάτα 2-2

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (5μμ)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (5.30μμ)

Αρης – Ολυμπιακός (7μμ)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (9μμ)

H Βαθμολογία της 12ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 30 (11 αγώνες)

2. Ολυμπιακός 26 (11 αγώνες)

3. ΑΕΚ 23 (10 αγώνες)

4. ΠΑΟΚ 22 (11 αγώνες)

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5. Άρης 22 (11 αγώνες)

6. ΟΦΗ 17 (11 αγώνες)

7. Κηφισιά 15

8. Ηρακλής 13

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9. Καλαμάτα 13

10. Παναιτωλικός 12

11.Αστέρας Τρίπολης 8

12.Ατρόμητος 7 (10 αγώνες)

13. Λεβαδειακός 7 (11 αγώνες)

14. Bόλος Elabet 1

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

** Η αναμέτρηση Ατρόμητος – ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 16/12

Επόμενη αγωνιστική (13η)

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

Oλυμπιακός – ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

Καλαμάτα – Λεβαδειακός (3μμ)

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (4μμ)

Παναθηναϊκός – Αρης (5.30μμ)

ΟΦΗ – Ηρακλής (6μμ)

ΠΑΟΚ – Βόλος (7.30μμ)

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου

Παναιτωλικός – Ατρόμητος (7μμ)