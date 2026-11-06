Οι εναλλακτικές του Αλέσιο Λίσι για το δεξί άκρο της άμυνας του μετά την τιμωρία του Κένι, οι δυσκολίες των επιλογών και το σενάριο με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.

Η χθεσινή προπόνηση του ΠΑΟΚ περιελάμβανε ασκήσεις τακτικής, επιθετικούς αυτοματισμούς και κατέληξε σε... ψηστήρι σύσφιξης σχέσεων που οργανώθηκε από τον Αλέσιο Λίσι με αφορμή τα προχθεσινά γενέθλιά του. Άλλες δύο προπονήσεις απομένουν μέχρι την αναχώρηση του ΠΑΟΚ για την Αθήνα και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, και ακόμη κανείς δεν μπορεί να προδικάσει πώς ο Ιταλός τεχνικός θα επιχειρήσει να καλύψει το κενό του τιμωρημένου Τζόντζο Κένι.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος ο τεχνικός του Δικεφάλου, οι εναλλακτικές του είναι συγκεκριμένες, ωστόσο όλες όσες ανέφερε ως πιθανές (Ελουστόντο, Γιάκιτς και Τέιλορ) κάτι δίνουν και κάτι αφαιρούν στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, σε σχέση με όσα προσφέρει ο Άγγλος ακραίος αμυντικός.

Τα υπέρ και τα κατά των επιλογών για το δεξί άκρο της άμυνας



Ο Ελουστόντο είναι αυτός που έχει καταγεγραμμένες τις περισσότερες εμφανίσεις από όλους τους υπόλοιπους στο δεξί άκρο της άμυνας στα χρόνια του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι περισσότερες μάλιστα με προπονητή τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που βρίσκεται πλέον στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Βάσκος γνωρίζει τη θέση, ωστόσο μοιάζει δεδομένο ότι δύσκολα μπορεί να έχει τόσα πολλά ανεβάσματα, τουλάχιστον όχι όσα συνηθίζει να κάνει ο Κένι, ή να βγάλει τόσες πολλές συνεργασίες με τον Άντριγια Ζίβκοβιτς, που αποτελεί εδώ και αρκετά ματς τον κινητήριο μοχλό του ΠΑΟΚ.

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς από την πλευρά του έχει λιγοστές και σποραδικές συμμετοχές στο δεξί άκρο της άμυνας σε συλλογικό επίπεδο, αλλά και στην Εθνική Κροατίας. Το ενδεχόμενο μετακίνησής του στην άμυνα στερεί από τον ΠΑΟΚ μια πολύ σημαντική μονάδα στη μεσαία γραμμή, και αυτή μοιάζει να είναι η μεγαλύτερη επιφύλαξη. Ο Λίσι σίγουρα θα το σκεφτεί δύο ή και περισσότερες φορές αν είναι επωφελές να πάρει τον Κροάτη από τον άξονα.

Ο Γκρεγκ Τέιλορ ως ακραίος αμυντικός θα μπορούσε να είναι η λύση, μάλιστα πιο εύκολα από τη στιγμή που φέτος δεν αγωνίζεται στη φυσική του θέση ως μπακ αλλά στη μεσαία γραμμή ως εναλλακτικός ανασταλτικός μέσος. Το μειονέκτημά του είναι το προφανές, καθώς ένας αριστεροπόδαρος καλείται να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας, την ώρα που και ο Ζίβκοβιτς αγωνίζεται με ανάποδο πόδι στην ίδια πλευρά.

Η «μυστηριώδης» τέταρτη επιλογή και το σενάριο με τρεις στόπερ



Τι μπορεί να γίνει τελικά και ποια είναι η μυστηριώδης τέταρτη επιλογή την οποία ανέφερε ο Λίσι, τονίζοντας ότι θα την κρατήσει για τον εαυτό του; Πιθανότατα θα τη μάθουν όλοι με την ανακοίνωση της ενδεκάδας του Δικεφάλου μία ώρα πριν ο Σάντσες Μαρτίνεθ σφυρίξει την έναρξη του ντέρμπι. Το πιθανότερο είναι να πρόκειται για κάποιον άλλο από τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές που θα κληθεί να μπει στα παπούτσια του Τζόντζο Κένι, χωρίς να αφορά αλλαγή σχηματισμού.

Κάτι πάντως που τις τελευταίες ημέρες ακούγεται όλο και περισσότερο είναι ότι στο μυαλό του Λίσι μπορεί να υπάρχει και ένα σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, το οποίο έχει επιστρατεύσει αρκετές φορές στη μέχρι τώρα καριέρα του στην Ισπανία. Άλλωστε, δύο είναι οι σχηματισμοί που έχει χρησιμοποιήσει τις περισσότερες φορές, το αγαπημένο του 4-2-3-1, που μετά την παραχώρηση του Κωνσταντέλια και τον τραυματισμό του Πέλκα δύσκολα μπορεί πλέον να εφαρμόσει στον ΠΑΟΚ, και το 3-5-2.

Γιατί είναι δύσκολη η αλλαγή σε 3-5-2

Το 3-5-2 ως σχέδιο επί χάρτου μοιάζει αρκετά εφαρμόσιμο για πολλούς λόγους, καθώς οι τρεις στόπερ μαζί με τους τρεις κεντρικούς μέσους δημιουργούν ένα ισχυρό μπλογκ στον άξονα. Παράλληλα, διατηρεί τους δύο φορμαρισμένους φορ, τον Εντιαγέ και τον Μπάνζα, στο αρχικό σχήμα, ισχυροποιώντας τον ΠΑΟΚ στις στατικές φάσεις και στις δύο πλευρές του γηπέδου, ενώ πρόκειται για ένα σχήμα που γνωρίζει καλά ο Ζίβκοβιτς, καθώς το έπαιζε για καιρό στην Εθνική Σερβίας.

Στη θεωρία βέβαια όλα αυτά, καθώς τουλάχιστον μέχρι τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, από τον οποίο προέκυψε το πρόβλημα με την αποβολή του Κένι, ο ΠΑΟΚ δεν είχε δουλέψει σχήμα με τρεις αμυντικούς. Και αυτός είναι ο λόγος που οι πιθανότητες να το δούμε την Κυριακή δεν είναι και πάρα πολλές.

Το σίγουρο είναι ότι ο έτσι κι αλλιώς μυστικοπαθής Αλέσιο Λίσι δεν πρόκειται να αποκαλύψει τις προθέσεις του μέχρι και λίγο πριν την έναρξη του ντέρμπι στο Καραϊσκάκης. Άλλωστε, στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τους Αρκάδες δήλωσε σίγουρος πως, όποια κι αν είναι η τελική επιλογή του, το κενό του Κένι θα καλυφθεί με τον καλύτερο τρόπο.