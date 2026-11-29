Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του μεγάλου ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ για τη Superleague (29/11).

Ντέρμπι Δικεφάλων έχουμε για δεύτερη φορά στη σεζόν απόψε (29/11, Live στο Gazzetta), καθώς μετά το Κύπελλο (3-1, Τούμπα), ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τα λένε και στη Superleague, αυτή τη φορά τη Ν. Φιλαδέλφεια.

Το παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής είναι κομβικό, αφού αμφότεροι βρίσκονται σε απόσταση από την κορυφή και τον Παναθηναϊκό και ο χαμένος θα χάσει επιπλέον έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Ο σπουδαίος αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί μέσω του Magenta Sport 1 League.