Τόσο αουτσάιντερ είναι ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη;

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αφουγκράζεται το κλίμα που δημιουργείται πριν το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και καταγράφει όλα τα δεδομένα.

Δύσκολη εβδομάδα κι αυτή με τον ΠΑΟΚ να βλέπει τους άλλους να παίζουν στην Ευρώπη. Δύσκολη είναι και η προετοιμασία για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Χθες και λίγο πριν την εκπομπή μας (Galacticos) στο κανάλι του gazzetta έψαχνα τις αποδόσεις που προσφέρονται από τις στοιχηματικές για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δίνεται ως πολύ-πολύ μεγάλο φαβορί του 1.50 με 1.60!!! Ο ΠΑΟΚ στο 5.60-5.80!! Βαρύ… Δύσκολο… Υποτιμητικό από τη μία, προκλητικό από την άλλη, ειδικά σε όσους διαφωνούν και το βλέπουν… αλλιώς.

Υπάρχουν πολλοί ΠΑΟΚτσήδες που αισιοδοξούν γιατί… «ο Ολυμπιακός συνήθως μας ανασταίνει» ή και το… «στο Καραισκάκη πάρα πολύ συχνά μπορούμε και παίρνουμε αποτέλεσμα».

Από τη μία οι στοιχηματικές που το «βλέπουν» άσο από εδώ μέχρι το Καραϊσκάκη, από την άλλη πολλοί ΠΑΟΚτσήδες που το πιστεύουν!

Δύσκολα τα δεδομένα

Να το δούμε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται; Να είμαστε ρεαλιστές; Τα δεδομένα σήμερα Πέμπτη είναι:

- Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει με έντεκα απουσίες!!! Έξι μόνιμες (Μειτέ-Ντεσπόντοφ, Παβλένκα, Τάχα Άλι, Σαρρής, Τσάλοφ) τρεις που λείπουν εδώ και 20 μέρες (Πέλκας, Μιχαηλίδης,Λουσέ) και δυο που προέκυψαν τελευταία, οι βασικοί Κένι και Τάισον!

- Ο Ολυμπιακός είναι σε εξαιρετική φόρμα. Συνεχόμενες οι νίκες, πολλά τα clean sheets και μόλις χθες στάθηκε καλά στη Γαλλία και πήρε εύκολα το 0-0 από την εξαιρετική Ρεν.

- Ο νέος ΠΑΟΚ που έχει και 11 απουσίες δεν ξέρει τι μπορεί ή τι πρέπει να παίξει. Θα διαμορφώσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το συγκεκριμένο ματς.

- Ο Ολυμπιακός γλίτωσε μία μέρα παίζοντας χθες στην Ευρώπη, ενώ έκανε και πολλές αλλαγές για να έχει με τον ΠΑΟΚ αρκετούς φρέσκους παίκτες.

- Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από δύο νίκες παίζοντας με τα δύο εξαιρετικά φορ στην αρχική ενδεκάδα και έτσι προσπαθεί να φτιάξει ψυχολογία. Είναι πάρα πολύ πιεσμένος βαθμολογικά μετά τις ήττες από Καλαμάτα και ΟΦΗ. Βρίσκεται στο -6 από τον πρώτο Παναθηναϊκό και -4 από τον προσεχή αντίπαλό του Ολυμπιακό.

- Ο Ολυμπιακός με τον Ιμανόλ έχει ρυθμό και απέκτησε εξαιρετική αυτοπεποίθηση, ενώ είναι κοντά στην κορυφή, ακόμη κι αν ματς όπως στη Λιβαδειά ή με την Κηφισιά είχε ως κορυφαίο τον τερματοφύλακά του!

- Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός στην έδρα του, εκεί όμως ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που εδώ και αρκετά χρόνια παίρνει πολύ συχνά νίκες και ισοπαλίες.

Αυτά είναι μερικά από τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι τώρα, είναι εκείνα που οδηγούν τους ειδικούς να θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ είναι τεράστιο αουτσάιντερ! Έτσι είναι ;