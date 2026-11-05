Τόσο αουτσάιντερ είναι ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη;
Δύσκολη εβδομάδα κι αυτή με τον ΠΑΟΚ να βλέπει τους άλλους να παίζουν στην Ευρώπη. Δύσκολη είναι και η προετοιμασία για το ματς με τον Ολυμπιακό.
Χθες και λίγο πριν την εκπομπή μας (Galacticos) στο κανάλι του gazzetta έψαχνα τις αποδόσεις που προσφέρονται από τις στοιχηματικές για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δίνεται ως πολύ-πολύ μεγάλο φαβορί του 1.50 με 1.60!!! Ο ΠΑΟΚ στο 5.60-5.80!! Βαρύ… Δύσκολο… Υποτιμητικό από τη μία, προκλητικό από την άλλη, ειδικά σε όσους διαφωνούν και το βλέπουν… αλλιώς.
Υπάρχουν πολλοί ΠΑΟΚτσήδες που αισιοδοξούν γιατί… «ο Ολυμπιακός συνήθως μας ανασταίνει» ή και το… «στο Καραισκάκη πάρα πολύ συχνά μπορούμε και παίρνουμε αποτέλεσμα».
Από τη μία οι στοιχηματικές που το «βλέπουν» άσο από εδώ μέχρι το Καραϊσκάκη, από την άλλη πολλοί ΠΑΟΚτσήδες που το πιστεύουν!
Δύσκολα τα δεδομένα
Να το δούμε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται; Να είμαστε ρεαλιστές; Τα δεδομένα σήμερα Πέμπτη είναι:
- Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει με έντεκα απουσίες!!! Έξι μόνιμες (Μειτέ-Ντεσπόντοφ, Παβλένκα, Τάχα Άλι, Σαρρής, Τσάλοφ) τρεις που λείπουν εδώ και 20 μέρες (Πέλκας, Μιχαηλίδης,Λουσέ) και δυο που προέκυψαν τελευταία, οι βασικοί Κένι και Τάισον!
- Ο Ολυμπιακός είναι σε εξαιρετική φόρμα. Συνεχόμενες οι νίκες, πολλά τα clean sheets και μόλις χθες στάθηκε καλά στη Γαλλία και πήρε εύκολα το 0-0 από την εξαιρετική Ρεν.
- Ο νέος ΠΑΟΚ που έχει και 11 απουσίες δεν ξέρει τι μπορεί ή τι πρέπει να παίξει. Θα διαμορφώσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το συγκεκριμένο ματς.
- Ο Ολυμπιακός γλίτωσε μία μέρα παίζοντας χθες στην Ευρώπη, ενώ έκανε και πολλές αλλαγές για να έχει με τον ΠΑΟΚ αρκετούς φρέσκους παίκτες.
- Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από δύο νίκες παίζοντας με τα δύο εξαιρετικά φορ στην αρχική ενδεκάδα και έτσι προσπαθεί να φτιάξει ψυχολογία. Είναι πάρα πολύ πιεσμένος βαθμολογικά μετά τις ήττες από Καλαμάτα και ΟΦΗ. Βρίσκεται στο -6 από τον πρώτο Παναθηναϊκό και -4 από τον προσεχή αντίπαλό του Ολυμπιακό.
- Ο Ολυμπιακός με τον Ιμανόλ έχει ρυθμό και απέκτησε εξαιρετική αυτοπεποίθηση, ενώ είναι κοντά στην κορυφή, ακόμη κι αν ματς όπως στη Λιβαδειά ή με την Κηφισιά είχε ως κορυφαίο τον τερματοφύλακά του!
- Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός στην έδρα του, εκεί όμως ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που εδώ και αρκετά χρόνια παίρνει πολύ συχνά νίκες και ισοπαλίες.
Αυτά είναι μερικά από τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι τώρα, είναι εκείνα που οδηγούν τους ειδικούς να θεωρούν ότι ο ΠΑΟΚ είναι τεράστιο αουτσάιντερ! Έτσι είναι ;
- Ο Ολυμπιακός και ο Καραπαππάς θέλουν συνεχώς να δημιουργούν εντυπώσεις για τη διαιτησία. Προφανώς και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά όλα αυτά γίνονται μόνιμα από τον Ολυμπιακό όταν ΔΕΝ ευνοείται. Επιχείρημα κατά του ορισμού ενός κορυφαίου διαιτητή ότι… «τα τρία ματς με τον ΠΑΟΚ έληξαν ισόπαλα». Λες και τα άλλα τα κέρδιζαν! Μέσα στο 2026 πάντως τον (μισό) ΠΑΟΚ δεν τον κέρδισαν τέσσερις φορές και στα δύο που έχασαν, άλλος διαιτητής ήταν… Άρα;
- Χτύπησε ο Όσμαν και σίγουρα προκύπτει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ όμως στο διάστημα που θα λείψει ο Τούρκος σούπερ σταρ θα μάθει να παίζει και χωρίς αυτόν, κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους. Τώρα θα ενεργοποιηθούν όλοι και θα τον περιμένουν…
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Πρέπει να ήταν με μία μπάλα στα χέρια (οποιουδήποτε μεγέθους και χρώματος) από τότε που περπάτησε…
Αγαπάει το ποδόσφαιρο, λατρεύει το μπάσκετ το οποίο έπαιξε (όχι με μεγάλη επιτυχία…) γι’ αρκετά χρόνια στον ιστορικό ΒΑΟ, βλέπει βόλεϊ, του αρέσει το χάντμπολ, μπορεί να βλέπει με τις ώρες στίβο, καταδύσεις, ιππασία, σκοποβολή, χόκει επί χόρτου, αλλά και στον πάγο! Παρακολουθεί και πάλη, και άρση βαρών, φυσικά και πινγκ πονγκ και τέννις και … και... και...
Στο γήπεδο πήγε πρώτη φορά το 1983 σε αγώνα ΠΑΟΚ-Απόλλων Αθηνών. Μεγάλη και ωραία εμπειρία. Από το δημοτικό κρατούσε σημειώσεις, στατιστικά, πρόγραμμα αγώνων, είχε αρχείο και έκανε διάφορες αναλύσεις- συγκρίσεις.
Όλα τα άλλα ήρθαν φυσιολογικά…
Από τα 17 του το 1994, ξεκίνησε να ασχολείται με την δημοσιογραφία στην Αθλητική Μακεδονίας Θράκης, όπου τα πρώτα βήματα έγιναν από τις χαμηλές κατηγορίες του μπάσκετ. Φοβερές οι χρονιές που έκανε το ρεπορτάζ και του αγαπημένου του ΒΑΟ, σε Α2 και Α1!
Ακολούθησαν πολλά άλλα Μέσα στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, εμπειρίες σε εφημερίες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, φυσικά και στο διαδικτυο. Τα τελευταία 15 χρόνια είναι πιο κοντά στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.